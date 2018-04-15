Aston Martin Vantage Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, önümüzdeki ay Türkiye yollarında olacak.

Alt yapısı tamamen yenilenen Vantage’ta Aston Martin’in yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motoru görev yapıyor. Motorun sağladığı güç, 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde.

Aracın ağırlığı ise 1530 kg.

0’dan 100 km'ye 3,5 saniyede çıkabilen aracın maksimum hızı ise 312 km/s.

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya yeni Vantage ile ilgili yaptığı açıklamada “Bizi çok heyecanlandıran bir model oldu. Sektörde büyük ilgi göreceğini şimdiden görebiliyoruz” dedi.