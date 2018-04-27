Aston Villa - Derby County rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Aston Villa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Derby County takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 82 puanlı Aston Villa 4. sırada bulunuyor, Derby County 71 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Aston Villa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Derby County, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 296. İddaa'da Aston Villa kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Derby County kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Aston Villa son haftadaki Brighton & Hove Albion müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Derby County ise Rotherham United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Aston Villa, 41 gol attı ve 18 gol yedi.

Derby County, dış sahada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derby County 28 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.