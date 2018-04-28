Aston Villa - Derby County rakamlar

Aston Villa ve Derby County, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Aston Villa 82 puanla 4. sırada, Derby County 71 puanla 6. sırada bulunuyor. Aston Villa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Derby County, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 296 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aston Villa kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Derby County sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Aston Villa son hafta oynanan Brighton & Hove Albion maçında 1-1 berabere kaldı.

Derby County ise Rotherham United maçında 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Aston Villa, kendi sahasında 41 gol attı, 18 gol yedi.

Derby County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Derby County, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.