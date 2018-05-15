Aston Villa - Middlesbrough maçı istatistikleri

Aston Villa ve Middlesbrough, 15 Mayıs 2018 Salı günü İngiltere Championship Yükselme Play Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Aston Villa son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Middlesbrough, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Aston Villa galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Middlesbrough galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Aston Villa son haftadaki Middlesbrough müsabasında 0-2 yenildi.

Middlesbrough ise Aston Villa maçında 0-2 kazandı.