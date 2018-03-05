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Dünya futbol gündemini hüzne boğan Astori'nin neden öldüğü ortaya çıktı...

Udinese Başsavcısı Antonio de Nicolo, Astori'nin ölüm sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori'nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşımı durmasından öldüğü düşüncesindeyiz. Profesyonel bir futbolcunun daha önce bu konuda hiç uyarı vermeden böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf bir durum ama hayatta her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için özellikle beklenmedik vakitlerde ortaya çıkabiliyor” dedi.

OTOPSİ İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Udinese'de görev yapan bir diğer savcı olan Barbara Loffredo ile Astori'nin ölüm sebebini inceleyen De Nicolo, konuyla ilgili olarak Carlo Moreschi'den gelecek raporu beklemeye geçti. Bu raporun ardından otopsi yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.