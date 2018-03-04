Henüz iki hafta önce baba olan Astori, bu yaz transfer olduğu Fiorentina'da kaptanlık yapıyordu. Astori'nin bedeni otopsi için adli tıba götürüldü. İtalyan futbolcunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor.
EDİZ BAHTİYAROĞLU
Kariyerini Eskişehirspor'da sürdürdüğü sırada Ediz Bahtiyaroğlu'ndan 5 Eylül 2012'de gelen haber, Türk futbolunu yasa boğmuştu. Dönemin Eskiehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal konuyla ilgili olarak "Yokluğunu sadece sportif anlamda değil, her boyutta hissedeceğiz. Acımız büyük. Tüm teknik ekibimiz, futbolcularımız, kendimizi bu acı kayıp karşısında söyleyecek kelime bulmakta çaresiz hissediyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ediz'in kalp krizi geçirdiği kaydedilmişti.
FRANK RAJTORAL
Gaziantepspor formasını giyen Çekyalı futbolcu Frank Rajtoral, geçen yıl intiharıyla herkesi yasa boğmuştu. Tükenmişlik Sendromu'na yakalanan futbolcu, tedavi görmek için sahalardan uzak kalmış ve bir ara emekliliği düşünmüştü. Rajtoral'ın kaybı sonrası eski kulüpleri ve taraftarları futbolcuyu pankart, tezahüratlar ve saygı duruşuyla anmıştı.
JUNIOR MALANDA
Bundesliga ekiplerinden wolfsburg'ta forma giyen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Belçikalı futbolcu Junior Malanda, henüz 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Malanda'nın bu ölümü en çok yakın arkadaşı Romelu Lukaku'yu etkilemişti. Belçikalı santrfor, Malanda'nın hayatını kaybetmesi sonrasında bir süre depresyona girmişti.
ANTONIO PUERTA
Sevilla'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Antonio Puerta, yeşil sahalarda kaybettiğimiz isimlerden. Getafe ile oynayacakları maçta sahalara son kez ayak bastığından habersiz olan 22 yaşındaki savunmacı, bilincini kaybederek yerde kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Puerta, 48 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Sevilla'da efsaneleşen sportif direktör Monchi de Astori'nin ölümü sonrasında Puerta'yı hatırlatmış ve bu acının ne demek olduğunu bildiğini kaybetmişti.
ROBERT ENKE
2003 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye kiralanan, ancak kısa süre oynamasının ardından kulübüne geri dönen Robert Enke, 2009 yılında Hannover 96 forması giyerken bir trenin çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. Alman polisinin yaptığı açıklamada Enke'nin intihar ettiği kaydedilirken futbolcunun 2006 yılında 2 yaşındaki kızını kaybetmesi sonrası depresyona girdiği biliniyordu.
PATRICK EKENG
Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya Birinci Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılmış ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
ALEXANDRE CASEIRO
18 Kasım 2013'te Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, oynanan lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etmişti.
GÖKMEN YILDIRAN
Kariyerini Elazığspor'da sürdüren Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.
MIKLOS FEHER
Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica forması altında çıktığı Guimares maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlanmıştı.
MARC VIVIEN FOE
Marc Vivien Foe, 26 Haziran 2003 tarihinde Kamerun'un Kolombiya ile yaptığı FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Bilincini yitirdiği anlaşılan Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebinin, ciğerlere hava gitmemesi olduğu açıklanmıştı.
DURSUN ÖZBEK
Galatasaray altyapısındaki futbolcu Dursun Özbek, 9 Aralık 1986 tarihinde Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenman sırasında aniden yere düşmüş ve 17 yaşında hayatını kaybetmişti. A takımla yaptıkları hazırlık maçı için son anda sahaya çıkmasına karar verilen Dursun'un kalbi, karşılaşmanın 4. dakikasına kadar dayanabildi.
ANDRES ESCOBAR
Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal olmuştu. Escobar, şampiyona sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddialar arasındaydı. Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti.
SAHAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 11 FUTBOLCUYU KAYBETMİŞTİK
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai şehrinde 1998'de oynanan bir futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucunda 11 futbolcu hayatını kaybetmişti.
CHAPECOENSE...
Copa Sudamericana turnuvas için Kolombiya'nın Medellin kentine Atletico Nacional takımıyla karşılaşmak için seyahat eden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçak düşmüş ve 81 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada Chapecoense'nin teknik heyeti ve oyuncuları hayatını kaybetmişti. Uçakta bulunan yolculardan sadece 6'sı hayatta kalabilmişti. Chapecoense'nin 3 futbolcusu da bu 6 kişi arasındaydı. Chapecoense'nin yaşadığı bu trajedi sonrasında tüm dünya yasa boğulmuş ve kulüp, Sudamericana şampiyonu ilan edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.