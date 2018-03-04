Henüz iki hafta önce baba olan Astori, bu yaz transfer olduğu Fiorentina'da kaptanlık yapıyordu. Astori'nin bedeni otopsi için adli tıba götürüldü. İtalyan futbolcunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor.

EDİZ BAHTİYAROĞLU

Kariyerini Eskişehirspor'da sürdürdüğü sırada Ediz Bahtiyaroğlu'ndan 5 Eylül 2012'de gelen haber, Türk futbolunu yasa boğmuştu. Dönemin Eskiehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal konuyla ilgili olarak "Yokluğunu sadece sportif anlamda değil, her boyutta hissedeceğiz. Acımız büyük. Tüm teknik ekibimiz, futbolcularımız, kendimizi bu acı kayıp karşısında söyleyecek kelime bulmakta çaresiz hissediyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ediz'in kalp krizi geçirdiği kaydedilmişti.

FRANK RAJTORAL

Gaziantepspor formasını giyen Çekyalı futbolcu Frank Rajtoral, geçen yıl intiharıyla herkesi yasa boğmuştu. Tükenmişlik Sendromu'na yakalanan futbolcu, tedavi görmek için sahalardan uzak kalmış ve bir ara emekliliği düşünmüştü. Rajtoral'ın kaybı sonrası eski kulüpleri ve taraftarları futbolcuyu pankart, tezahüratlar ve saygı duruşuyla anmıştı.

JUNIOR MALANDA

Bundesliga ekiplerinden wolfsburg'ta forma giyen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Belçikalı futbolcu Junior Malanda, henüz 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Malanda'nın bu ölümü en çok yakın arkadaşı Romelu Lukaku'yu etkilemişti. Belçikalı santrfor, Malanda'nın hayatını kaybetmesi sonrasında bir süre depresyona girmişti.

ANTONIO PUERTA

Sevilla'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Antonio Puerta, yeşil sahalarda kaybettiğimiz isimlerden. Getafe ile oynayacakları maçta sahalara son kez ayak bastığından habersiz olan 22 yaşındaki savunmacı, bilincini kaybederek yerde kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Puerta, 48 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Sevilla'da efsaneleşen sportif direktör Monchi de Astori'nin ölümü sonrasında Puerta'yı hatırlatmış ve bu acının ne demek olduğunu bildiğini kaybetmişti.

ROBERT ENKE

2003 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye kiralanan, ancak kısa süre oynamasının ardından kulübüne geri dönen Robert Enke, 2009 yılında Hannover 96 forması giyerken bir trenin çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. Alman polisinin yaptığı açıklamada Enke'nin intihar ettiği kaydedilirken futbolcunun 2006 yılında 2 yaşındaki kızını kaybetmesi sonrası depresyona girdiği biliniyordu.

PATRICK EKENG

Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya Birinci Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılmış ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ALEXANDRE CASEIRO

18 Kasım 2013'te Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, oynanan lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etmişti.

GÖKMEN YILDIRAN

Kariyerini Elazığspor'da sürdüren Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.

MIKLOS FEHER

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica forması altında çıktığı Guimares maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlanmıştı.

MARC VIVIEN FOE

Marc Vivien Foe, 26 Haziran 2003 tarihinde Kamerun'un Kolombiya ile yaptığı FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Bilincini yitirdiği anlaşılan Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebinin, ciğerlere hava gitmemesi olduğu açıklanmıştı.

DURSUN ÖZBEK

Galatasaray altyapısındaki futbolcu Dursun Özbek, 9 Aralık 1986 tarihinde Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenman sırasında aniden yere düşmüş ve 17 yaşında hayatını kaybetmişti. A takımla yaptıkları hazırlık maçı için son anda sahaya çıkmasına karar verilen Dursun'un kalbi, karşılaşmanın 4. dakikasına kadar dayanabildi.

ANDRES ESCOBAR

Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal olmuştu. Escobar, şampiyona sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddialar arasındaydı. Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti.

SAHAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 11 FUTBOLCUYU KAYBETMİŞTİK

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai şehrinde 1998'de oynanan bir futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucunda 11 futbolcu hayatını kaybetmişti.

CHAPECOENSE...

Copa Sudamericana turnuvas için Kolombiya'nın Medellin kentine Atletico Nacional takımıyla karşılaşmak için seyahat eden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçak düşmüş ve 81 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada Chapecoense'nin teknik heyeti ve oyuncuları hayatını kaybetmişti. Uçakta bulunan yolculardan sadece 6'sı hayatta kalabilmişti. Chapecoense'nin 3 futbolcusu da bu 6 kişi arasındaydı. Chapecoense'nin yaşadığı bu trajedi sonrasında tüm dünya yasa boğulmuş ve kulüp, Sudamericana şampiyonu ilan edilmişti.