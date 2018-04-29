Astra Ploiesti - ACSMU Poli Iaşi maçı rakamları

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında Astra Ploiesti ile ACSMU Poli Iaşi, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Astra Ploiesti 29 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken ACSMU Poli Iaşi 21 puanda ve 6. sırada. Astra Ploiesti, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. ACSMU Poli Iaşi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 666. İddaa'da Astra Ploiesti kazanır 0.00, berabere biter 0.00, ACSMU Poli Iaşi kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Astra Ploiesti son haftadaki Concordia Chiajna müsabasında 1-2 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi ise Steaua Bucuresti karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Astra Ploiesti, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.