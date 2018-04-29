Astra Ploiesti - ACSMU Poli Iaşi maçı rakamları

Astra Ploiesti ve ACSMU Poli Iaşi, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:45. Astra Ploiesti 29 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken ACSMU Poli Iaşi 21 puanda ve 6. sırada. Astra Ploiesti, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. ACSMU Poli Iaşi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 666 kodlu maçı oynayanlar; Astra Ploiesti galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 0.00.

Astra Ploiesti son haftadaki Concordia Chiajna müsabasında 1-2 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, Steaua Bucuresti karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Astra Ploiesti, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 5 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda ACSMU Poli Iaşi 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.