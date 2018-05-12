Astra Ploiesti - CFR Cluj maçı ne zaman?

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında Astra Ploiesti ile CFR Cluj, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. 33 puanlı Astra Ploiesti 5. sırada bulunuyor, CFR Cluj 44 puana sahip ve 1. sırada. Astra Ploiesti, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CFR Cluj son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 548 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Astra Ploiesti kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CFR Cluj sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Astra Ploiesti son hafta oynanan Concordia Chiajna maçında 1-2 kazandı.

CFR Cluj ise Dinamo Bucuresti maçında 0-2 kazandı.

Astra Ploiesti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Astra Ploiesti, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

CFR Cluj ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CFR Cluj, 4 gol atarken 3 gol yedi.