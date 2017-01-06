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ASTROLOJİ

Hande Kazanova'dan Ocak ayı burç yorumları

06 Ocak 2017 Cuma, 00:17:30 HABERTURK.COM

İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'nın Ocak ayı burç yorumları...

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    Koç Burcu:

    Ocak ayı iş ve kariyer konularında hızlanacağınız ve bir yandan da işle ilgili konularda kendinizi göstermek isteyeceğiniz ama fiziken zorlanacağınız bir ay olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu ay toplum önünde olmayı ve insanların sorumluluklarını üstlenmeyi seveceksiniz. Elbette Merkür’ün kariyer alanınızdaki gerilemesi bazı geçmiş iş sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Gerektiği kadar temkinli ve itinalı olursanız karşınıza gelen sorunların üstesinden gelirsiniz.  

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    8 ocak’tan sonra kariyerinizde ve iş hayatınızda ters giden durumlardan sıyrılmasını bileceksiniz. Daha etkin bir iletişimle işlerinizi koordine edecek, günlük hayatın koşturmalarına daha rahat adapte olacaksınız.  

    12 ocak taki dolunayda girişimleriniz için önemli bir dönem başlıyor sevgili Koçlar. İnsanlarla görüşün, randevularınıza gidin, derinlemesine ve araştırarak, üzerinde kafa patlatarak giriştiğiniz işlerde başarı sizinle olacak. 

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    19 Ocaktan sonra sosyal çevrelerde daha etkili bir şekilde kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Aktiviteler, davetler, organizasyonlar hızlanıyor. Arkadaşlarınızla iş konularını konuşmak, paylaşmak anlamında da keyifli bir dönem.

    28 Ocaktaki yeniay sosyal çevrenizle beraber aldığınız kararları uygulamanız açısından sizi destekliyor. Yine bu tarihte Mars’ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber hızlanacaksınız. Enerjiniz yerine geliyor. Sabırsız tavırlarınız ve aceleciliğinizle kazalara davetiye çıkarmayın dikkatli olun.

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