Hande Kazanova'dan Ocak ayı burç yorumları

06 Ocak 2017 Cuma, 00:17:30 | Güncelleme: 00:37:07
HABERTURK.COM
İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'nın Ocak ayı burç yorumları...
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1|36
Koç Burcu:
Ocak ayı iş ve kariyer konularında hızlanacağınız ve bir yandan da işle ilgili konularda kendinizi göstermek isteyeceğiniz ama fiziken zorlanacağınız bir ay olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu ay toplum önünde olmayı ve insanların sorumluluklarını üstlenmeyi seveceksiniz. Elbette Merkür’ün kariyer alanınızdaki gerilemesi bazı geçmiş iş sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Gerektiği kadar temkinli ve itinalı olursanız karşınıza gelen sorunların üstesinden gelirsiniz.
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2|36
8 ocak’tan sonra kariyerinizde ve iş hayatınızda ters giden durumlardan sıyrılmasını bileceksiniz. Daha etkin bir iletişimle işlerinizi koordine edecek, günlük hayatın koşturmalarına daha rahat adapte olacaksınız.
12 ocak taki dolunayda girişimleriniz için önemli bir dönem başlıyor sevgili Koçlar. İnsanlarla görüşün, randevularınıza gidin, derinlemesine ve araştırarak, üzerinde kafa patlatarak giriştiğiniz işlerde başarı sizinle olacak.
3
3|36
19 Ocaktan sonra sosyal çevrelerde daha etkili bir şekilde kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Aktiviteler, davetler, organizasyonlar hızlanıyor. Arkadaşlarınızla iş konularını konuşmak, paylaşmak anlamında da keyifli bir dönem.
28 Ocaktaki yeniay sosyal çevrenizle beraber aldığınız kararları uygulamanız açısından sizi destekliyor. Yine bu tarihte Mars’ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber hızlanacaksınız. Enerjiniz yerine geliyor. Sabırsız tavırlarınız ve aceleciliğinizle kazalara davetiye çıkarmayın dikkatli olun.
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4|36
Boğa Burcu:
Ocak ayına seyahat, yabancılarla yapılacak işler, yurt dışı bağlantılı konular ve özellikle eğitimsel alanlarınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Herşeyi gözden geçireceğiniz bu dönemde, yeni bir şeyler öğrenmekten ziyade daha önceden konuşulmuş ve üzerinde durulmuş konuları toparlayacaksınız. Yabancılarla iletişiminiz aktifleşebilir. Yurt dışına yönelik işler; özellikle eğitim ile ilgili konuşulmuş projeler gerçekleştirebilir veya hukuksal konularda daha önceden karşınıza çıkan konuları halledebilirsiniz.
5
5|36
03 Ocak itibarıyla sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla bir arada olmayı sevecek ve yeni insanlarla davetlerde ve organizasyonlarda bir araya geleceksiniz.
07 ocak ta Merkür düzeliyor ve artık iletişimsel konularda derin bir nefes almaya başlayacaksınız. Yarım kalan, sıkıntıda olan, aksilikler yaşadığınız konular uzaklaşmaya başlayacak ve siz de iletişimde kendinizi daha rahat gösterebileceksiniz.
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6|36
13 ocakta gireceğiniz ortamlarda sanatsal etkileriniz, fedakar adımlarınız yüksek olurken, 20-23 Ocakta etkili insanlarla gelecek planlarınızı hızlandırabilirsiniz.
19-27 Ocak tarihlerine dikkat edin. Geleceğinize yönelik bir iş, bir organizasyonda sıkıntı ve problemlere açıksınız. Sizi desteklemesini umduğunuz bazı insanlarla aranızda sıkıntılar oluşabilir.
28 Ocakta oluşan yeniay, kariyer hayatınızda önemli başlangıçları ve yenilikleri karşınıza getirecek. Kariyer hayatınızda olacak bu Yeniay'ı güzel bir şeklide değerlendirin. İşinize yön vermek istediğiniz konularda, yeni başlatacağınız projelerde, kariyer adımlarınızda ve ailevi konularda bu Yeniay'ın güzel enerjisinden ve etkisinden faydalanmaya özen gösterin.
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İkizler Burcu:
Ocak ayında, parasal konularla, yatırımlarınızla, birikimlerinizle, ilgili önemli adımlar, halledilmesi gereken meseleler daha fazla vaktinizi alacak ve bu konularda düzenlemeler yapmak ve kendi güvenliğinizi oluşturmak isteyeceksiniz. 04-07 Ocak arası özel yaşantınızda sevdiğinizle bazı iletişim sorunlarına açıksınız. Birbirinizi yanlış anlamaya meyilli bir dönem. Var olan eski sıkıntılarınızı üzerine eğilebilirsiniz. Önemli parasal işlerinizi 08 Ocak ve sonrasında yapmaya özen gösterin.
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8|36
12 ocakta oluşan dolunay maddi konularda hassaslıklara neden olabilir. Para dengenizi iyi kurmalısınız zira gelişmelerle birlikte keyfinize ve çevrenize para harcamaya düşkün olacaksınız. Yine bu tarih sonrasında ortak parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışabilir. Bankayla görüşmelerinizi, para düzenlemelerinizi arttırabilirsiniz.
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9|36
Ocak ayı içinde en dikkat etmeniz gereken tarihlerden bir tanesi 27 Ocak. Ortaklı işlerinizde bazı sorumluluklar size ağır gelebilir ve iş hayatınızda yalnız olduğunuzu, desteklenmediğinizi düşünebilirsiniz.
27 Ocak ta göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanın ailesiyle olan ilişkilerinizde sıkıntılara dikkat edin. Anlaşılamadığınızı ve sevdiğiniz tarafından engellendiğinizi düşünebilirsiniz.
28 Ocakta oluşan yeniay eğitim, seyahat veya yabancılarla yapılacak her tür işinizdeki başlangıçları destekliyor. Bu tarihten sonra enerjinizi sosyal çevrenize kaydıracaksınız. Arkadaş ortamlarınızı yönlendirebilir ve onlara öncülük edebilirsiniz.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Ocak ayına özel hayatınızın detaylarıyla giriş yapacaksınız sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç olanlar. Özel hayatınız, sevdiğiniz insanın yaşamı, onun koşulları, beklentileri, istekleri, zaman zaman anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar, eski konuların karşınıza gelmesi gibi durumlara hazır olun.
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11|36
07 Ocak ve sonrasında iş hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntıları geride kalmaya başlayacak. Önemli görüşmeleriniz ve konuşmalarınızı 12 Ocak a kadar tamamlayabilirsiniz.
12 ocaktaki dolunay özel hayatınız ve kendi kişisel ihtiyaçlarınız arasında gitgellere sebep olabilir. Kendinizi ve isteklerinizi göz ardı etmeden, sevdiğiniz insanın hayatına dahil olmanız gerektiğini yaşayacağınız olaylarla görebilirsiniz.
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12|36
19 Ocak ve sonrasında kimliğinizi daha fazla ortaklaşa parasal konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Gizemli konu ve olayları daha fazla seveceksiniz, etrafınızda olup biteni daha fazla anlamlandırmak isteyeceksiniz. Yabancılarla bağlantılı işlerde, seyahatlerinizde 27 Ocakta bazı engeller oluşabilir. Kiminle irtibat halindeyseniz, o kişiyle aranıza bir set çekebilirsiniz.
28 Ocaktaki yeniayla birlikte finansal konuları konuşmak, planlamak adına uygun bir dönem. Projelerinize destek bulabileceksiniz. Aynı zamanda başkalarıyla iş konusunda finansal ortaklıklar yapma gibi konular gündeme gelebilir. Yine yeniayla birlikte kariyeriniz ve iş alanlarınızda oldukça mücadeleci bir döneme giriş yapıyorsunuz. Hırslarınız yüksek ama düşünmeden, sabırsızca hareket etmek işlerinizi bozmasın, biraz daha kontrollü bir enerjiyle etrafa saldırmalısınız.
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13|36
Aslan Burcu:
Ocak ayında iş, hizmet ve sağlık konularınızda kendinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz sevgili Aslanlar. Bir yandan günlük işlerinizin üzerine eğilirken aşk hayatınıza, çocuklarınızla ilgili daha önceden karşılaştığınız sorumluluklara fazlasıyla odaklanabilirsiniz.
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14|36
03 Ocak itibarıyla ortaklaşa parasal sorunlarınızı toparlayacağınız, ortak para havuzunuzu daha da arttırmak için harekete geçeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Para alacak dengesi önem kazanıyor, işlerinize kaynak sağlayabilir, parasal desteklerinizi arttırabilirsiniz.
04 ocakta merkür aşk hanenize kayarak gerilemeye devam ediyor. Aşk hayatınızda veya çocuğunuzla olan iletişiminizde 08 ocak a kadar dikkatli adımlar atmalısınız.
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15|36
12 ocakta iş hayatınızda bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik streslere hazır olun ama bir yandan da karşınıza gelecek olan değişik fırsatlar yüzünüzü güldürebilir. Bir yandan da iş hayatınızda önemli konuşma ve görüşmeler karşınıza gelecek. 29 ocak ta iş hayatınızda bazı konular kafanıza takılabilir. Gücünüzü iyi kullanın ama şüphe mekanizmasını devreden çıkarın.
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Özel hayatınıza 19 ocak tan sonra daha fazla kendinizi vereceksiniz. Bu alandaki önemli başlangıç ve kararlarınızı 28 Ocak taki Yeniay da uygulamaya koyun. Özel ilişkilerinizde karşı tarafın hayatıyla ilgili adımlarda önem kazanıyor.
28 Ocaktan sonra enerjinizi iş gezilerine, yabancı kültürlere, medya veya ticaret konularına harcayabilirsiniz.
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17|36
Başak Burcu:
Ocak ayında ilişkileriniz, aşk durumunuz ve ailevi sorumluluklarınız vurgulanıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
03 Ocak itibarıyla sevdiğiniz insanla duygusal bağlarınızı güçlendirebileceksiniz. Yine onun hayatını daha ön plana almak, bir anlamda kendinizi kurban etme gibi etkileriniz de oluşabilir. Olaylara biraz buğulu bir sis perdesi arkasından baktığınız ve gerçek duygularınızı göremediğiniz için onu gözünüzde yüceltebilirsiniz. Ona karşı olan anlayışınız çok yüksek olacak bu yüzden bu süreçte gerçekçi olarak almanız gereken kararlar varsa dikkatli olun.
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07 Ocakta Merkür’ün düzelmesiyle beraber artık aşk hayatınızda ve çocuklarınızla olan bağlantılarınızda ifadeniz rahatlıyor. Kendinizi gerek kariyerinizde gerek kişisel alanlarınızda daha iyi ifade edeceksiniz. Artık plan ve projeleriniz için harekete geçmek ve anlaşma yapmak adına keyifli zamanlar içine giriyorsunuz.
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19|36
07- 20- 29 Ocak’ta sevdiğiniz insanla romantik etkileşimler altında olacak ve onun hayatı için çeşitli fedakarlıklarda bulunmaktan kaçınmayacaksınız. Sanatsal konu ve olayların daha fazla ön plana geldiğini görebilirsiniz. Aşk hayatınızda biraz saplantılı, biraz obsesif düşüncelere karşı dikkat edin. Her şeyden şüphe duyacaksınız.
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20|36
12 Ocaktan sonra aşk hayatınıza odaklanacaksınız. İlişkilerinizde sevme ve sevilme ihtiyacınızın artacak. Sevginizi daha işlevsel ve daha pratik bir şekilde karşı tarafa göstermek isteyeceksiniz. Özellikle çocuğunuzla olan bağlantılarınızda sevginizi göstermekte zorlansanız bile onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bir yandan da parti gibi eğlenceli konu ve olayları kolaylıkla organize edecek ve eğlenmesini bileceksiniz.
28 Ocaktaki yeniayla beraber iş hayatınızdaki önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. İş hayatınızda bu dönemde başlayacağınız projeler, giriştiğiniz işler uzun soluklu olacak. Bir yandan enerjinizi ortak parasal alana kaydırıyorsunuz. Para girdileri, çıktıları mücadelenizin bir ayağını oluşturacak.
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21|36
Terazi Burcu:
Ocak ayı, bir yandan kişisel hayatınızla ilgili mücadeleleriniz ve hareketliliğiniz devam ederken, bir yandan da aile hayatınıza daha fazla ilginizi ve kimliğinizi yönelttiğiniz bir ay olacak sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Aile hayatınızda 04 Ocak a kadar eski konu ve olayların peşine düşebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ve sevdiklerinizle iletişiminize dikkat edin.
Yakın çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizde 04-07 Ocak arası sıkıntılar ve aksilikler başgösterebilir.
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Sevdiğinizle anlaşmak 10 Ocak civarında kolay olmayabilir. Birbirinize gereken saygıyı ve ilgiyi göstermeniz zor görünüyor. Hayattan alacağınız destekle iyimserlik ve düşünmeden hareket etmeyle 12 Ocaktaki dolunayı karşılayacaksınız.
12 Ocak taki dolunay, kariyerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Hayattan alacağınız keyif yüksek, çeşitli fırsatlarınız var ve bu fırsatlarla beraber karşınzıa gelen sonuçları çok da iplemeyebilirsiniz.
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İş ve hizmet alanlarınızdaki fedakarlıklarınız ve yardımsever etkileriniz 13 Ocak ta devrede. Sevdikleriniz için birşeyler yapma arzusu, vereceğiniz sözler sizi zorlayabilir.
28 Ocaktaki yeniay aşk hayatınız veya varsa çocuğunuzla ilgili başlangıç kararlarını karşınıza getiren bir yeniay olabilir. Her tür Başlangıç kararlarınızı bugünlerde uygulayabilirsiniz. Yine bugün itibarıyla enerjinizi özel ilişkilerinize kaydıracaksınız. Özgürlüğünüze düşkün tavırlarınızla partnerinizle bazı didişmelere açık bir dönem.
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Akrep Burcu:
Ocak ayında yakın çevrenizle ilgilenerek, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçireceksiniz sevgili Akrepler.
03 Ocak itibarıyla sevme ve sevilme ihtiyacınız artıyor. Varsa çocuğunuzla daha fazla vakit geçirebilir, fedakarlıklarınızı aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilgili konularda arttırabilirsiniz.
Hemen ocak başında para evinize kayan merkür, maddi konularda 07 Ocak a kadar ufak tefek sıkıntıları karşınıza getirebilir.
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12 ocak taki dolunay, programınıza bir iş seyahati ekleyebilir. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, hukuk, ticaret konularında duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. İşlerinizin karşılığını göreceğiniz bir zaman dilimi.
13-20 Ocak ta sevdiklerinizle güzel kısa vadeli planlar yapacaksınız. Özel ilişkilerinizde bir tek 27 Ocak a dikkat edin.
26 Ocak itibarıyla enerjinizi iş alanlarınıza yönlendireceksiniz. Girişimci tarafınız öne çıkıyor, koşturmalarınız artacak. Beraber çalıştığınız insanlara karşı mücadeleci bir tavır sergileyebilirsiniz.
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28 Ocaktaki yeniay ev aile ve yuva alanlarınızdaki kararlarınızı ve başlangıçlarınızı uygulamanız için harika bir yeniay. Emlak alım, satım, kiralama, gayrimenkul, yerleşimle ilgili konular varsa, bu konularda harekete geçmek istiyorsanız işte tam da bu Yeniay’ı kullanmanın zamanı. Yeniay’dan sonraki on beş içinde önemli adımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
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Yay Burcu:
Ocak ayına maddi konulardaki etkili gücünüzle başlayacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Para evinizde gerieyen merkür, 04 Ocak a kadar önemli anlaşmalarınız ve görüşmelerinizde sizi sıkıştırabilir. Ancak 07 Ocak ta düzeldikten sonra iş kollarınızda daha rahat hareket edebilirsiniz.
03 ocaktan sonra aile hayatınıza ve ilişkilerinize önemsemeye başlıyorsunuz. Geliştireceğiniz ilişkileriniz aile büyüklerinizle aranızdaki sorunları rahat gidermenize neden olacak. Evinizde misafir ağırlayabilir, tadilat, tamirat, dekorasyon gibi işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.
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12 Ocaktaki dolunay ortak parasal işlerinizi hızlandırabilir. Ödemeler, banka işlemleri, altına girilecek bir borç bu dönemde sizi hassas kılacak sevgili yaylar. Para alacak verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın.
13-20 Ocak’ta hayati adımlarınızda, ailevi konularda, yapmanız gereken konu ve olaylarda yardımsever, çevrenizdekileri düşünen tavırlarla hareket edeceksiniz. Her ne kadar 27 Ocak ta sizi zorlayacak açılar devrede olsa da güleryüzünüzü ve sevecenliğinizi bu tarihte korumaya çalışın.
28 Ocak ve sonrasında iletişime dayalı işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Başlangıçlar ve adımlar hızlanıyor. Enerjinizi size hız kazandıracak konulara yönelteceksiniz.
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Oğlak Burcu:
Ocak ayına kendi kişisel planlarınıza odaklanacaksınız ve güçlü kimliğinizle zorlandığınız işlerin altından kolaylıkla kalkacaksınız. Merkür’ün kişisel alanlarınızda gerilemesi ifade de ve bazı önemli işlerinizde sizi zorlamış olabilir. 07 Ocak’ta Merkür ‘ün düzelmesi sizi rahatlayacak ama asıl hareket etmeniz gereken dönem 12 Ocak ve sonrası olmalı sevgili Oğlaklar. Bu tarihten sonra kendi fikirlerinizi ve planlarınızı hayatınıza taşıyabilirsiniz.
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03 Ocak’tan sonra yakın çevrenizle olan ilişkileriniz kuvvetleniyor. Sevdiklerinize yardım edecek, aranızdaki bağı kuvvetlendireceksiniz. Akrabalarınıza ve kardeşlerinize karşı oldukça yumuşak ve fedakar davranışlar içine girebilirsiniz.
Aile hayatınızda 10 Ocak ta çekişmelere ve güç gösterilerine maruz kalabilirsiniz. Herşeyi kendi bildiğiniz yoldan yapmayı isteyeceksiniz, bu da ailenizle aranızda gerilimlere sebep olabilir.
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12 Ocaktaki Dolunay özel ilişkilerinizle, evliliğinizle ilgili duygusal kararları karşınıza getirebilir. Özel hayatınızda veya partnerinizin hayatında önemli sonuçlara ve kararlara ulaşabilirsiniz.
28 Ocak itibarıyla enerjinizi ailenize ve yuvanıza kaydırmaya başlıyorsunuz. Aile hayatınızda mücadeleleriniz artabilir. Bir yandan da evinizin güvenliğini ihmal etmemeniz gereken bir dönem. Dinlenmek bu süreçte mümkün olmayacak, devamlı yuvanız için hareket halinde olacaksınız.
28 Ocak taki yeniay, Maddi konularda, ticari adımlarınızdaki kararları ve başlangıçları hızlandıracak. Önemli parasal konularda bu yeniay ve sonrasını kullanmaya çalışmalısınız.
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Kova Burcu:
Ocak başında geri planda yürütülen işleriniz devrede olurken, Merkür geçmişteki konu ve olayları yeniden su üstüne çıkarabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Önemli girişimlerden uzak durmalısınız. Bu ay sizin burcunuzda 28 Ocak ta gerçekleşen bir yeniay olmasına rağmen Merkür doğru bir noktaya gelmediği için 07 Şubat a kadar büyük adımlardan ve ortak parasal başlangıçlardan kaçınmanız gerekebilir.
03 Ocakta parasal bağlantılarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. İş ilişkileriniz, parasal yönden kuracağınız fedakar ama anlayışlı adımlar hızlanıyor. Kazanımlarınızı paraya çevirmek için uğraşmalı, gelen parayı etrafınıza, gezilere, ailenize çar çur etmemelisiniz.
Özellikle 13 Ocak ta fedakar yaklaşımlarınız artabilir. Bu zamanlarda karşınıza gelen tekliflerde karşı tarafı düşünerek adım atacaksınız, bu da ederinizin altında işler yapmanıza veya başkaları tarafından kullanılmaya yol açabilir. Bu etkiye dikkat.
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12 Ocaktaki Dolunayda iş, hizmet alanlarınızda önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli ve temkinle ilerlemek durumunda olacağınız bu dönem iş hayatınızda karşılaşacağınız bir olay sizi hassas kılabilir. Yine de her yönden korunuyorsunuz. Bir seyahat fırsatı sizi çok mutlu edecek.
19 Ocak itibarıyla daha fazla ön plana çıkıyorsunuz. Geri planda durmak, hayatı gözlemlemek yerine artık kendinizi hayatın içinde bulmak ve göstermek isteyeceksiniz. Fiziksel enerjiniz artacak. Kendinize güveninizin artacak, otoritenizin daha belirgin bir şekilde ortaya koyacaksınız.
28 Ocaktan sonra enerjinizi satış, reklam, pazarlama, bilgisayar, yayıncılık alanlarınıza aktaracaksınız. Bu alanda sabırsız ve girişken yapınızla işlerinizi halletmek isteyeceksiniz. Yine yakın çevrenizi etkileyebilir, sabırsız ve özgür davranışlarla hareket edebilirsiniz.
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Balık Burcu:
Ocak ayında sosyal çevrenizde kendinizi gösteriyorsunuz. Organizasyonlar, davetler, aktiviteler vaktinizin çoğunu alabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Ocak başında 04 Ocak’ta kariyer evinize gerileyen Merkür- 07 Ocak a kadar kariyerinizde sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir. Önemli işlerinizi 12 Ocak a kadar yapmamaya çalışın.
Parasal konularda 10 Ocak ta sinirli ve gergin olabilir, her zamanki rutininizin dışında hareket edebilirsiniz. Hayat bu ay yine de parasal konularda ilginç fırsatları karşınız getirebilir.
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12 Ocak ta parasal bir işinizde fırsatlarınız yüksek. Artık rahat bir nefes alıyorsunuz ama hala dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bazı işlerinizde engeller ve sonlanmalarsa 19 Ocak ta devrede olabilir..
12 Ocaktaki Dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Sosyal çevrenizden göreceğiniz fayda ve yararı bu dolunayda yeni bir insanla tanışmaktan yana görebilirsiniz. Ya da aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vaktinizi harcamanız gerektiğini farkedebilirsiniz.
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28 Ocaktaki yeniayda hiçbir şekilde hareket etmemelisiniz. Yeni adımlar ve başlangıçlarınız için bu yeniay sizi desteklemiyor. Yine bu tarih ve sonrasında enerjinizi maddi konulara kaydıracaksınız. Parasal mücadeleleriniz hızlanırken, bir yandan da para harcamaya meyiliniz artabilir.