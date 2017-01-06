Hande Kazanova'dan Ocak ayı burç yorumları

5 | 36

03 Ocak itibarıyla sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla bir arada olmayı sevecek ve yeni insanlarla davetlerde ve organizasyonlarda bir araya geleceksiniz.

07 ocak ta Merkür düzeliyor ve artık iletişimsel konularda derin bir nefes almaya başlayacaksınız. Yarım kalan, sıkıntıda olan, aksilikler yaşadığınız konular uzaklaşmaya başlayacak ve siz de iletişimde kendinizi daha rahat gösterebileceksiniz.