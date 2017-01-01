Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (14 Mayıs 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizle ve sevdiğiniz insanın ailesiyle bir araya gelebilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları değerlendirmek istiyorsunuz. Gündüz saatlerinde kendinizi daha keyifli hissedeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştireceğiniz konularda harekete geçmeyi seviyorsunuz. Uzaklardan sizi destekleyen haberler almanız mümkün. Sevdiklerinizle dış ortamlarda bulunacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar kendinizi ve yaşadığınız olayları gözden geçirmeye ihtiyacınız olabilir. Gücünüzü yeniden elde etmek istiyorsunuz. Bazı konuların karşınıza gelmesi tesadüf değil

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin hareketliliği sadece yakın çevrenize değil özel yaşantınıza da dokunuyor. Sevdiğinizle eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Daha sıcak yaklaşımlar geliştirmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi toparladıktan sonra kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. İçinizdeki coşku etrafınızdaki herkesi sarabilir. Seyahatlerde hoşnutsuzluklara dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkı yaşamak ve hayatınıza kattığı deneyimleri görmek istiyorsunuz. Hayatınızı şekillendirirken daha açık bir ileti- şimi tercih edin. Sevdiklerinizle güzel bir pazar sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızdaki olaylar sizi değiş- tirip hayatı farklı algılamanıza neden oluyor. İçinizdeki gücü keşfetmeli, huzurunuzu yeniden kazanmalısınız. Sorumluluklarınızdan kaçmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşbirlikleri ve hayatı paylaşmak bu aralar tek ihtiyacınız. Çevrenizle beraber adım atacağı- nız konularda duygusal olarak dengeyi sağlayacaksınız. İletişim hassaslıklarına dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sadece somut gelişmeler sizi heyecanlandırabilir. Konuşmalarınızı ve duygusal aktarımlarınızı akşama kadar halletmeye çalışın, sonrasında biraz zorlanabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni seçenekler ve olasıklıklar sizi heyecanlandırıyor. İstekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Gece saatlerinde özel hayatınızda bazı iletişim sorunlarına açık olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işleriniz gözünüzde fazlasıyla büyüyor ama harekete geçmeden de işlerinizi tamamlamanız imkânsız. Bugün, aile hayatınızda bazı hassaslıklar devreye girebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız her yönden sizi geliştiriyor ve onlardan birçok konuda faydalanıyorsunuz. Bugün, özellikle önemli duygusal işlerinizde istediğiniz destekler karşınıza gelecek.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk