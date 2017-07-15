KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde ortak parasal konularda her zamankinden daha mantıklı ve ekonomik davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişim halinde olacağınız insanlarla aranızda bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Sinirlerinize hâkim olun ve tepkilerinizi iyi kontrol edin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde ortak parasal konularda her zamankinden daha mantıklı ve ekonomik davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişim halinde olacağınız insanlarla aranızda bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Sinirlerinize hâkim olun ve tepkilerinizi iyi kontrol edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak yapılacak planlarda sorumlulukla hareket edebilirsiniz. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilir ve girdiğiniz ortamlarda ağırlıklı olarak iş hayatınızı konuşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınız ve mantığınız arasında köprü kurmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde mantığınız ön plana çıkabilir. Bugün, yapmanız gereken işlerinizi tamamlayabilir ve önemli sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde istekleriniz arasındaki gelgitleri dengelemeye özen göstermelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla ve varsa çocuğunuzla dış ortamlarda vakit geçirmek isteyeceksiniz. Onlar için bir şeyler yapmak önem kazanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde yalnız kalmak, biraz dinlenmek ve dış ortamlarda bulunmak arasında gidip gelebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal konular önem kazanmaya başlayacak. Bulunacağınız ortamlarda parasal konularla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Etrafınızda hızla olup biten olayları bugün farklı gözlerle görebilir ve hayatı anlamlandırmaya çalışabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın istekleri ve kendi istekleriniz arasında kalacağınız bir gün sizi bekliyor. Sabah saatlerinde iyimserlik ve coşku ön planda olacak. Akşam saatlerindeyse gerginliklere dikkat etmelisiniz. İnsanların kalplerini gereksiz yere kırmaktan kaçınmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızda hızlı ve sorumluluklarınızın farkında olarak ilerleyeceksiniz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gerginlikleriniz artabilir. Başkaları için yapmanız gerekenleri kafanızda büyütebilirsiniz. Biraz dinlenip sakinleşmeye ihtiyacınız var.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyifli ve hızlı gelişmelerin yaşanacağı bugün sizi zorlayan ruh halinizden çıkmanız çok önemli olacak. Hayata daha umutlu ve keyifle yaklaşmalısınız. Değişik ortamlardaki konuşmalar çok hoşunuza gidecek. Gece saatlerinde gerilimli ortamlardan kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz için yapmanız gereken işlerinizi sabah saatlerinde hızla halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla anlaşmak sizin için pek kolay olmayabilir. Mantığınız ve duygularınız arasındaki bocalamaları dengeye oturtmaya gayret etmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde yapacağınız kısa vadeli planlar sizi heyecanlandırabilir ama yapmanız gereken işler akşam saatlerinde sizi zorlayacak. Sevdiğiniz insanla yapacağınız konuşmalar olayları rahat çözümlemenize neden olabilir. Onun söylediklerine kulak vermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğinizi insanı ve çocuğunuzu bazen gereksiz yere zorluyorsunuz. Bu davranışınızdan vazgeçin. Bugün, yapmanız gereken işleri hallettikten sonra keyifli akivitelerle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde gerilimlere dikkat etmeli ve sakin olmalısınız.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN