Haftaya Ay Aslan burcundayken, organize olma isteğimizle başlayabiliriz. Bu pazartesi devreye giren etkilerle, özel ilişkilerimizde sevdiğimiz insanla birbirimizi anlamakta, sevgimizi karşı tarafa aktarmakta sıkıntılar yaşayabiliriz. İlişkilerimizde var olan tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir.Yine parasal işlerimizde ve adımlarımızda dikkatli olmakta fayda var. Bize keyif veren konu ve olaylarda tatminsizliğimiz yüksek olabilir. Çocuklarımız, gençlerimizi işin içine alacak konularda sıkıntılar oluşabilir. Mecliste ve parlementoda önemli kararlar alınabilir. Bazı yaptırımlar ve engeller bizleri zorlayabilir. Neyse ki, farklı düşünceler ve fikirlerle hayata esnek bakabilmeyi, diğer insanlardan destek alabilmeyi bileceğiz.

Çarşamba günü, iletişim gezegeni Merkür başak burcuna geçecek. Bu dönem boyunca iletişimimizde daha pratik, eleştirel ve becerikli olacağız. Merkür Başak burcunda daha akıcı, pratik ve üretken çalışır. Sorunlara çözüm üretmek, hizmet etmek, düşündüklerimizi pratiğe dökmek için uygun zamanlar.

Perşembe günü gökyüzünde oluşan Güneş- Mars kavuşumuyla hırslarımız öne çıkabilir. Mücadeleci ve hızlı hareket etmek isteyen yönlerimizle başka insanları düşünmemiz ve dinlememiz zor görünüyor. Tartışmalardan, savaşlardan kaçınmalı, enerjimizi olumlu kullanmaya çalışmalıyız. Spor konularında mücadele başarı gücümüz artarken, düşüncesiz hareketlerde kazalar ve sakatlanmalara açık olabiliriz. Dünya ve Türkiye gözünden bakarsak stresli ve savaş rüzgarları esen bir hafta içindeyiz.Yöneticiler arası anlaşmazlıklar yüksek olurken, onlara yönelik saldırılarda artabilir. Ordu, donanma, askeri kesimlerde zorlanmalar, terör olaylarında artış, depremler, yangınlar tetiklenebilir. İsrail’in haritasında tepe noktasında devrede olacak Güneş- Mars kavuşumu bu dönemde onların işin içinde olacağı savaş ve tartışmaların öne çıkacağını gösteriyor.

Bu Pazar, gökyüzünde oluşan Venüs- Uranüs olumlu açısıyla ilişkilerimizde değişik ve farklı davranışlarımız öne çıkabilir. İlişkilerimizde esnek, rahat olacak, değişikliklerden daha fazla keyif alacağız. Değişik yerlerde bulunmak, hava almak, farklı planlar içine girmek bizi rahatlatabilir.

Herkese iyi haftalar...

Hande Kazanova