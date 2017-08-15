AY BİZE NE FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, İkizler burcunda dolaşıyor, bugünlerde daha konuşkan ve bir parça daha hareketli olabiliriz. Davranışlarımızda bir tutarsızlık olabilir. Bu durum çabuk karar değiştirmemize de yol açabilir. Partnerimizle daha çok konuşmak ve tartışmak isteriz. El becerisi ve iletişime dayalı işlerde kendimizi ortaya koyabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki olaylara karşı biraz ters tepkiler verebilirsiniz. Bazı konuşmalar sizi hemen aşağıya çekebilir, duygusal olarak kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Çocuksu yönlerinizi kaybetmeyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi güvene almak ihtiyacınız yüksek olabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınızda maddi konularda kendinizi huzursuz ve tepkili hissedebilir, ters hareketlerde bulunabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi hayatınızla, sevdiğiniz insanın mücadeleleri karşı karşıya gelebilir. Özel ilişkilerinizde tepki vermeye açıksınız. İş hayatınızdaki bazı sorunlar bu aralar sıkıntılı olan ilişkilerinizi zorlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yalnız kalma arzunuz yüksekken, yakın çevrenizle yapmanız gereken planlarınız devreye girebilir. Mantığınız ve duygularınız arasında kalabilir, iş hayatı- nızda kolay tepkiler verebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlayın. En ufak bir sorunda bunun ceremesini size en yakın olanlar çekebilir. Akşam saatlerinde tepkilerinizi iyi kotnrol edin, güvensizlikleriniz yüksek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi yeteri kadar güvende ve huzurlu hissetmeyebilirsiniz. Gelecek planlarınızla bazı konular örtüşmeyebilir. Aile hayatınızdaki sorumluluklar sizi aşağıya çekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizdeki gitgeller sizi fazlasıyla yoruyor. İşlerinizi tamamlamak, kafanızda bitirmek isteseniz bile, enerjiniz ve isteğiniz bugün buna yetmeyebilir. Çevrenize karşı anlayışlı olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulardaki güvensizlikleriniz tavan yapabilir. Çevrenizdeki planlarınızı gözden geçirmeli ve sizi zorlayacak planlardan uzak durmalısınız. Kimseye yaşadıkları- nızı hissettirmiyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa işlerinizde ve özel hayatınızda güvensizliklere açıksınız. Bu ilişkilerinizde anlaşmazlıkların görünür hale gelmesine neden olabilir. Suçu başkasına atmadan önce biraz sakinleşmelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gereken işleriniz üzerinizde yük oluşturabilir. Birden fazla konuyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Meseleleri gözü- nüzde büyütmeyin, o zaman bu etki daha çabuk geçecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizde olanlar eğlenceli birgün geçirmenize engel olabilir. Harcamalarınızı kontrol etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz ama istediğiniz sonuçları yaratmak sizin için kolay değil.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ve özel hayat ilişkilerinizde zorlanmalar oluşabilir. Kariyerinizde oluşan bazı sorunlar kendinizi güvende hissetmemenize neden olabilir. Pişmanlıklarınızdan sıyrılmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN