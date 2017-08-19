KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde sizi harekete geçmeye teşvik edecek bazı konularda bu pazar oldukça hareketli ve girişken davranabilirsiniz. Aşk hayatınızda vereceğiniz birtakım önemli kararlar bu dönemde sizi şaşırtabilir

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile alanlarınızda mücadele verdiğiniz bazı konuları bugün daha rahat tamamlama etkisindesiniz. İşlerinizde çabuk hareket etme eğiliminde olacaksınız. Hayatınızdaki birçok şey hızlandırılmış bir şekilde karşınıza gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerinizde bugün rahat biçimde organize olabilirsiniz. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız birtakım planlar sizi harekete geçirebilir. İçinizde değişik bir heyecan var, kısa yolculuklar ve planlar içinde olabilirsiniz

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar aile hayatınız için harekete geçecek, mücadeleci ve yorucu yanlarınızı bir kenara bırakarak kendinizi en açık biçimde ortaya koyacaksınız. Çabuk sinirlenmemeye dikkat etmeli, hayatı olduğu gibi kabul etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda önemli bazı kararlar almanız gerekiyorsa henüz bunun için şartların şekillenmemiş olmasını çok da umursamayın. Yakın çevrenizden göreceğiniz bazı güzel fırsatlarla oldukça hareketli bir pazar sizi bekliyor olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sizi harekete geçirecek gelişmeler ve olaylar hayatı farklı yönlerden algılamanıza neden olabilir. Ruhunuzdaki baskıyı hafifletmenin çarelerini bulmalı, bu konuda sosyal çevrenizden ve ailenizden destek almalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylar sizi sosyal çevrenize doğru çekerken, işlerinizi doğru bir şekilde organize ederek hayatınızı bir parça hareketlendirebilirmeyi başarabilirsiniz. Yakın çevrenize verdiğiniz birtakım sözler bugün üzerinizde ağırlık yapıp sizi yorabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızın yoğun hareketliliği, gelecek dönemde karşınıza çıkacak birtakım yeni fırsatların da müjdecisi aynı zamanda. Göz önünde, hareketli, fırsatlı ve şanslı olacaksınız. Çevrenizdeki kadın ve erkek ilişkilerine bakış açınız değişebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar değişik yerlerde ve ortamlarda şansınızın ve hareketliliğinizin daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Sosyal çevre işlerinizde daha kolay organize olacaksınız. Bu hareketli dönemde harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizin ve konuşmalarınızın yüksek olacağı bugün, vaktinizin çoğunu göz önünde olacağınız ortamlarda harcamak isteyeceksiniz. Kontrol takıntılı yapı- nızın neden olabileceği kazalardan ve olumsuzluklardan uzak durun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde güzel fırsatlar devrede. Bu dönemde sevdiğiniz insana karşı kolay sinirlenmemeye ve sabırlı davranmaya dikkat edin. İlişkiler yoluyla bu aralar birçok yeni tecrübe deneyimleyebilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN