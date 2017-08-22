BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Güneş, Başak burcuna geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca kimliğimizdeki iş konuları ve çalışma vurgusu öne çıkmaya başlayacak. Ortaya koyduğumuz işlerimizde mükemmeliyetçi yapımız oldukça önem kazanabilir. Bu da zaman zaman çevremizden gelecek ağır eleştirileri beraberinde getirebilir. Bu dönemde çalışmayı ve uğraşmayı seveceğiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi ve kişiliğinizi iş ve hizmet alanlarınıza kaydıracaksınız. Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilir, faydalı bir şeyler yaptıkça kendinizi ve güveninizi daha rahat kazanabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karakterinizi aşk konularında, çocuklarla ilgili olaylarda veya yaratıcı işlerde gösterebilirsiniz. Aşk, hayatınızın merkezinde. Aşk isteyenler, konsantrasyonunu bu alana yönlendirecekler.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kişiliğinizi ve kimliğinizi ev ve aile hayatınızla ilgili işlerde ortaya koyacak, kendinizi ailenize adayacaksınız. Bu dönemde sorunları analiz edip çözüm üretmek derdinde olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir ay boyu kimliğinizi ve kişiliğinizi, çevre alanlarınıza ve aktivitelerine kaydıracaksınız. İletişiminiz hızlı; satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar ve yayıncılık işlerinize odaklanabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçen bir ay boyu çalıştınız, hazırlandınız ve atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda daha yoğun biçimde çalıştıracaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olacak ve kendinizi ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik oluşumlar hayatı- nızın yönünü şekillendirmenize neden olacak. Hâlâ geçmişe takılı kalmış konularınız varsa bunlardan kurtulmanın ve bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi ve kişiliğinizi sosyal çevrenizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar kendinizi göstereceğiniz alanlar. Güvenilir yönlerinizle çevrenizi iyi idare edeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz. Yine bu bir ay boyunca insanlar sizi konuşuyor olacaklar.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karakterinizi uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Bu dönemde seyahatler sizi bir hayli heyecanlandıracak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa giderler ve harcamalara konsantresiniz. Bu dönem, harcamalarınız ve ödemeleriniz hususunda bazı şeyleri gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak. Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN