BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün ortaya çıkan VenüsUranüs karesi nedeniyle ikili ilişkilerimizde koparıcı birtakım etkiler söz konusu olabilir. Tartış- malara son derece açık bir enerji içinde olacağız. Sabırsız ve anlayışsız bazı davranışlar nedeniyle partnerimizle, aile üyelerimizle ve çevremizde ilişki içinde olduğumuz insanlarla bazı zorluklar yaşamamak için olaylara pratik çözümlerle yaklaşalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile hayatınızda sevdiklerinizle anlaşmanız zor görünüyor. Aile büyüklerinize karşı anlayışsızlıklardan veya sabırsız etkilerden kaçınmalısınız. Maddi konularda tepkilerinizi kontrol etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizde veya iletişim halinde olacağınız insanlarla ilişkilerinizde tartışmalar söz konusu olabilir. Bilinçaltınızda olayları çok büyütmemeye çalışın. Özel hayatınızda sinirinizi sevdiğinizden çıkarmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlardaki işlerinizde parasal sorunlara açık bir gün olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeli, sabırsız tutumlardan kaçınmalısınız. Aile hayatınızda oldukça hareketli bir gün olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla tartışmalara dikkat etmeniz gerekebilir. Bu aralar her şeyi kendi kafanıza göre şekillendirmek isteyebilirsiniz, bu da karşı tarafı yorabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda, seyahatlerde ve daha az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Aynı zamanda partnerinize karşı anlayışsız olmamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde değişik ve farklı davranma isteğiniz partnerinizle sorunlara neden olabilir. Parasal konularda birbirinizi provoke etmemeye çalışın. İletişiminizde bugün biraz sakin olmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla kalabalık ortamlarda ve toplum içinde anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Siz ailenizle olmak, aile değerlerine bağlı olmak isterken, o kafasına buyruk davranabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, farklı hareket etme isteğiniz sizi zorlayacak. Seyahat ortamlarında, tatilde sabırsız ve hoşgörüsüz davranmamaya özen gösterin. Bazı konuşmalarda ikna olmakta zorlanabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi heyecanlandırsa da bütçenizi yorabilir. Aşk hayatınızda ısrarcı bir şekilde davranabilir ve bunun sonucunda ilişkinize zarar verebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda ve ilişkilerinizde tartışma ve anlaşmazlıklar oluşabilir. Var olan ilişkinizde bazı tansiyonlu durumların öne çıkması bugün kaçınılmaz olabilir. Israrcılık ve inattan kaçınmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde provoke olmaya açıksınız. Kolay sinirlenmeler ve tepki vermelere açık bir gün sizi bekliyor. İletişime dayalı işlerinizde dikkatli olmaya özen gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, eğlence ve çocuk alanlarınızdaki harcamalar sizi zorlayabilir. Dış ortamlarda ve seyahatlerde kolay sinirlenmelere açıksınız. İliş- kinizde ortaya çıkacak sorunlara daha sakin ve anlayışla yaklaşın.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova