KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik planlarınızla ilgili daha rahat ve etkili kararlar alacağınız, yeni sorumluluklar üstleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Özel hayatınızda duygularınızın giderek yükselmesi keyfinizi yerine getirebilir. Tadını çıkarın...

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn’ün düzelmesiyle beraber ortak parasal konularla ve son dönemde bir parça zorlandığınız sorumluluklarınızla daha kolay baş edebileceksiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde oluşabilecek sıkılganlıklara ve sorunlara dikkat edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn’ün düzelmesiyle beraber özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde üstlendi- ğiniz bazı sorumluluklarınızı daha rahat algı- layacaksınız. Zorlandığınız birtakım konular nispeten çok daha rahat akabilir. Keyfinize yönelik aktiviteler hızlanıyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda, ortaklaşa işlerinizde, eşinizin sağlığıyla ilgili konularda yaşadığınız bazı sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmaya başlayacaksınız. Aile hayatınızda ilişkileriniz yolunda, huzuru ve keyfi tadacağınız bir gün olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, yaratıcı işlerinizde çok daha organize ve sistemli bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Parasal olarak daha önceden konuşulmuş bir konu veya teklif bugün karşınıza gelebilir. İletişiminiz bu aralar oldukça yüksek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn’ün düzelmesiyle beraber aile hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlar çözüme kavuşacak ve geride kalmaya başlayacak. Maddi konularda güzel sonuçlar elde edebilir, doğru adımlar atmak suretiyle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn düzeliyor. İletişimsel işlerinizde veya yakın çevrenizi içine alacak girişimlerinizde daha planlı ve organize hareket edeceğiniz yeni bir döneme gireceksiniz. Fark ettiğiniz birtakım sorunların üzerine gitmek için çok doğru bir zaman.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn düzeliyor. Parasal işlerinizde yaşadığınız sıkıntı ve sıkışmaları geride bırakacaksınız. Bu alanlarda çok daha organize ve sorumlu bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bugün çevrenizden bir parça uzaklaşmak ve yalnız kalmak size iyi gelebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili almak istediğiniz bazı önemli kararlarınızın daha rahat işlediğini görebilirsiniz. Sosyal ortamlarda keyfiniz yüksek olurken, kuracağınız ilişkilerin hayati kararlarınızı kalıcı bir noktaya çektiğini fark edebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yönetici gezegeniniz Satürn düzeliyor. Kadersel alanda size çıkardığı zor durumları, fark ettiğiniz konuları uygulamak ve değiştirmek için son derece önemli bir döneme gireceksiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde keyfiniz yerinde olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre alanlarınızda yaşadığınız bazı sıkışmaların giderek geride kaldığını görebilir, organizasyona yönelik işlerinizde sorumluluklarınızın farkında olarak hareket edebilirsiniz. Değişik yerlerde vakit geçirmek keyfinizi artıracak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satürn’ün düzelmesiyle beraber kariyer ve iş alanlarınızda birkaç aydan beri yaşanan sıkıntılar ve sorunlar bir bir çözülmeye başlıyor. Ortak parasal işlerinizde keyifli birtakım etkiler altındasınız. Sorunların üzerine eğilebilir çözüm üretebilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova