BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde gerçekle- şen Güneş-Plüton üçgeniyle, önemli insanlardan yapacaklarımız adına destek alabiliriz. Çevremizdeki insanlar bize yardım ellerini uzatabilir. Hayatımızda değişmesi gereken şeyleri kolayca fark edebiliriz. İçimizdeki ve kimliğimizdeki güçlü yönlerle temas etmek hayatımızdaki dönü- şümleri çok daha kolay kabul etmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle iç sesimize kulak vermeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızın detaylarını ele almak için uygun bir gündesiniz. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Aradığınız destekleri çok rahat bulacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir eğitim veya seyahat konusu gündeminizde olacak ve siz buna ayırdığınız bütçeyle ilgileneceksiniz. Sanatsal işleriniz varsa bu hafta sonu güzel ve eğlenceli gelişmeler içinde olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Durumları kendi lehinize toparlamayı bileceksiniz. Ev hayatınız için yapacağınız harcamalar, gündeminizde yer edecek. Bu alanda gösterdiğiniz çabaların karşılığını ve desteğini alabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa iş yapıyorsanız ortağınızın veya özel hayatınızda partnerinizin etkili gücü sayesinde işlerinizi toparlamanın yolunu bulacaksınız. Göreceğiniz ayrıcalıklar sizi mutlu edebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa dayalı işlerinizde doğru iletişim ve doğru ilişkilerle istediğiniz adımları atabileceksiniz. Bugün, iş hayatınızda etkili insanların desteğini ve gücünü üzerinizde hissedebilirsiniz
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aile hayatınıza yapacağı- nız parasal destekler sizi mutlu edebilir. Bir yandan da güçlü etkilerle yaratıcılığınızı ve keyfinizi, eğlenceli konu ve olaylarla ortaya koymayı başaracaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre ilişkilerinizi toparlayacağınız ve kendinizi yenileyeceğiniz bir gün olacak. İstediğiniz gücü bulacaksınız. Aile hayatı- nızdan alacağınız destekler de zorlukları aşmanızı sağlayacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özellikle geri planda durduğunuz işlerinizde güzel ve kalıcı adımlar atılabilir. Bazı parasal sıkıntılar yaşasanız bile iletişimsel konularda güçlü insanların desteğini de arkanıza alacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda güçlü ve etkili insanlarla bir araya gelebilir ya da işinizde önemli insanlardan destek görebilirsiniz. Kendi gücünüzü fark ettikçe diğer insanlar arasında daha rahat parlayacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, çevrenizden göreceğiniz destek yüksek olacak. Yeni tanışacağınız insanlar size beklenmedik yardımlar sunabilirler. Gelecek planlarınız konusunda istediğiniz sonuçları alacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekle ortak parasal konularda güzel adımlar atılabilir. İçsel gücünüzü fark etmeniz sizi diğer insanlardan ayırarak ön plana çıkmanızı sağlayabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi olanaklarınızı iş konularına rahatlıkla aktarabilir ve başka insanlardan önemli destekler görebilirsiniz. Özel hayatı- nız da sosyal çevreniz tarafından onaylanacak ve desteklenecek.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.