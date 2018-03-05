Asuman Dabak, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum.

Birce Akalay da ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Asuman Dabak'ı ziyarete gidenler arasında Emre Altuğ ve çocukları da vardı.