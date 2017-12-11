Asuman Özdağlar kimdir

Prof. Dr. Asuman Özdağlar, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Türk Prof. Dr. Özdağlar, ABD’nin prestijli eğitim kuruluşlarından Massachusetts Institute of Technology’de ( MIT) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na getirildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre bölümün geçici başkanı Anantha Chandraksan, Özdağlar’a görevini devrederken “Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider” dedi.

ASUMAN ÖZDAĞLAR KİMDİR?

Asuman Özdağlar 1974 doğumlu ve ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu. Ayrıca ODTÜ’den mezun olan Özdağlar yüksek lisans ve doktorasını da MIT’de yapmış. Özdağlar Geçtiğimiz günlerde ise bölüm başkanlığına seçilerek önemli bir göreve atanmış oldu. Bulunduğu görevin geçici başkanı olan Chandraksan tarafından yapılan açıklamada ise ” Profesör Ozdaglar ilham verici bir araştırmacı. Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider olarak ortaya çıkan, Eğitimci olarak vizyonu ve özverisi eşit derecede etkileyici biri. Hem öğrencilerinin yorulmaz savunucusu ve hem antrenör hem de EECS’deki eğitim yeniliğin güçlü bir savunucusu” dedi.

Asuman Özdağlar’ın bu önemli göreve atanması Türk bilim insanları açısından oldukça önemli bir olay. Bu gibi pozisyonlara daha çok bilim insanımızın atanmasını ve donanımlı kişilerin yetiştirilmesini umut ediyoruz. Umarız Asuman Özdağlar bu görevini başarılı bir şekilde yürüterek Türkiye’nin önemli temsilcilerinden biri olur. Gençlerimize iyi eğitimler vererek, onları önemli pozisyonlarda çalışmaları için teşvik etmeliyiz. Ayrıca bilim insanlarımızı kendi ülkemizde önemli pozisyonlarda değerlendirerek, onlardan faydalanmalıyız.

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