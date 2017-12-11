Asuman Özdağlar kimdir

Prof. Dr. Asuman Özdağlar, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Türk Prof. Dr. Özdağlar, ABD’nin prestijli eğitim kuruluşlarından Massachusetts Institute of Technology’de ( MIT) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na getirildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre bölümün geçici başkanı Anantha Chandraksan, Özdağlar’a görevini devrederken “Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider” dedi.
ASUMAN ÖZDAĞLAR KİMDİR?
Asuman Özdağlar 1974 doğumlu ve ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu. Ayrıca ODTÜ’den mezun olan Özdağlar yüksek lisans ve doktorasını da MIT’de yapmış. Özdağlar Geçtiğimiz günlerde ise bölüm başkanlığına seçilerek önemli bir göreve atanmış oldu. Bulunduğu görevin geçici başkanı olan Chandraksan tarafından yapılan açıklamada ise ” Profesör Ozdaglar ilham verici bir araştırmacı. Optimizasyon teorisi ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında gerçek bir lider olarak ortaya çıkan, Eğitimci olarak vizyonu ve özverisi eşit derecede etkileyici biri. Hem öğrencilerinin yorulmaz savunucusu ve hem antrenör hem de EECS’deki eğitim yeniliğin güçlü bir savunucusu” dedi.
Asuman Özdağlar’ın bu önemli göreve atanması Türk bilim insanları açısından oldukça önemli bir olay. Bu gibi pozisyonlara daha çok bilim insanımızın atanmasını ve donanımlı kişilerin yetiştirilmesini umut ediyoruz. Umarız Asuman Özdağlar bu görevini başarılı bir şekilde yürüterek Türkiye’nin önemli temsilcilerinden biri olur. Gençlerimize iyi eğitimler vererek, onları önemli pozisyonlarda çalışmaları için teşvik etmeliyiz. Ayrıca bilim insanlarımızı kendi ülkemizde önemli pozisyonlarda değerlendirerek, onlardan faydalanmalıyız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.