Aşure ayı, müslümanlar tarafından eda ediliyor. Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 30 Eylül'de başladı. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi anımsatmaktadır. Peki, 2017 aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son bulacak?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam alemi açısından büyük öneme sahip olan Aşure Muharrem ayının 10. günü itibariyle sofralardaki yerini almaya başladı. Aşure tatlısını yaparak eşiyle, dostuyla paylaşan müslümanlar aşure ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. Aşure ayı, Muharrem ayının son günü bitmektedir. 21 Eylül'de başlayan Muharrem ayı 19 Ekim'de sona erecek ve aşurede 19-20 Ekim 2017 tarihleri aralığında son bulacak.

Muharrem ayının bitiminde, Rebiülevvel ayı başlayacak. Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu barındırmaktadır ve hicri takvime göre yılın 3. ayı idrak edilir. Rebiülevvel ayı Miladi takvime göre bu yıl 20 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

EN LEZZETLİ AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

7 su bardağı toz şeker

1 kg haşlanmış buğday

1 su bardağı pirinç

150 gr kuru dut

150 gr kuru kayısı

150 gr kuru incir

150 gr kuru üzüm

5 adet elma

2 adet portakal

1 adet ayva

10 adet karanfil

2 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için;

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.