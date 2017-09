Mübarek aylar arasında yer alan Muharrem ayı içerisinde olan Aşure Günü bekleniyor. Bazı yörelerde tuzlu yapılsa da genelde tatlı olarak yapılmaktadır. Bir gelenek haline gelen aşure, bereketi anımsatan bir tatlıdır. Aşure günü hangi gün? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır? Ve Aşure tarifi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 2017

Aşure günü, her yıl Muharrem ayına denk gelmektedir. Bu yıl 30 Eylül'e denk gelmektedir. Her sene Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü, 30 Eylül'de başlayıp 1 Ekim Pazar günü akşam bitmektedir. Her yıl gelenek haline gelen Aşure, bu yılda Muharrem ayında evlerde tencereleri kaynatacak. Mübarek ayda oruç ibadetide yapılır.

MUHARREM AYI NE ZAMAN- 2017

Muharrem ayı İslam alemi açısından merakla bekleniyor. İslam dininde, bu mübarek ayda müslümanlar oruç tutarlar. Diyanet İşler Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2017 yılında Muharrem ayı 21 Eylül 2017 Perşembe gününde başlayacak. Muharrem ayını diğer aylardan farklı kılan ise Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü (On Muharrem) olmasıdır.

EN LEZZETLİ AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

7 su bardağı toz şeker

1 kg haşlanmış buğday

1 su bardağı pirinç

150 gr kuru dut

150 gr kuru kayısı

150 gr kuru incir

150 gr kuru üzüm

5 adet elma

2 adet portakal

1 adet ayva

10 adet karanfil

2 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için;

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.