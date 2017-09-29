Hicri takvimine göre, Muharrem ayının onuncu günü yapılan bir tatlı olan Aşure, inanca göre "Büyük Tufan"dan sonra Nuh'un elinde kalan son malzemelerle yaptığı bir tatlıdır. Peki Aşure nasıl yapılır? İşte Aşure tarifi ve malzemeleri...

AŞURE MALZEMELERİ

Özellikle Aşure Günü'nde birçok vatandaşın yaptığı Aşure, geleneksel tarifine göre 41 malzeme içermelidir. Tahıl, baklagil, meyve ve tohumlardan oluşan 41 malzeme, inanca göre Nuh'un Büyük Tufan'dan sonra elinde kalan son malzemeler ve Nuh da bu malzemeler ile Aşure tatlısını yapıyor. Ancak birçok kişi 41 malzeme kullanmak yerine belli başlı malzemeleri kullanarak Aşure yapıyor.

2 su bardağı haşlanmış nohut,

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye,

7 su bardağı toz şeker,

1 kg haşlanmış buğday,

1 su bardağı pirinç,

150 gr kuru dut,

150 gr kuru kayısı,

150 gr kuru incir,

150 gr kuru üzüm,

5 adet elma,

2 adet portakal,

1 adet ayva,

10 adet karanfil,

2 yemek kaşığı gül suyu.

Süslemek için malzemeler

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure tatlısı için ilk olarak elinizdeki meyveleri küp küp doğrayın ve ayvaları kaynatın. 150 gram kayısıyı ıslatın. Ardından geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyun. Daha sonrasında koyduğunuz malzemeleri geçecek şekilde su ekleyin ve kaynatın.

Koyduğunuz malzemeler kaynarken pirincinizi yıkayıp süzün. Süzme işleminden sonra pirinci de tencereye katın. Ardından ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları, kuru üzümü ve isterseniz gül suyunu da tencereye ekleyin ve kaynatmayı sürdürün.

Elinizdeki kuru dut ve inciri kararmaması için en son eklemeye dikkat edin. Elinizdeki 10 adet karanfilleri bir elmaya batırın ve tencereye atın. Tencereye attığınız bu karanfiller ile aşureye karanfil kokusunu vereceksiniz. Tencereye attığınız karanfilleri attıktan 5 dakika sonra çıkarmayı unutmayın.

Pişirdiğiniz aşureye son olarak da şeker ilave edin ve ocağınızı kapatın. Tenceredeki aşureyi kaselere bölün ve ardından süsleme işlemi için nar taneleri, fındık, ceviz ve antep fıstığı kullanabilirsiniz.

Aşure

Aşure malzemeleri

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Aşure nasıl yapılır