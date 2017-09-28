Aşure Günü, müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Muharrem ayının 10. günü itibariyle kutlanan Aşure Günü'nde vatandaşlar, Aşure pişirip eşine, dostuna ve komşusuna ikram ederler. Bu yılda Aşure geleneğini sürdürmek isteyen Müslümanlar 'Aşure Günü ne zaman' sorgusunu hızlandırdı. Peki, 2017 Aşure Günü ne zaman? Aşure na zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 2017

Hicri Takvim'in ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe "Aşure Günü" denilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.

Muharrem ayının 10. günü ihya edilen bu kutlu gün, yani 2017 yılının Aşure Günü 30 Eylül Cumartesi günü başlamaktadır.

AŞURE GECESİNİ İHYA ETMENİN FAZİLETİ

Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez.”

Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te‘âlâ da onu dilediğince ihyâ eder.”

Allâh-u Te‘âlâ’nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te‘âlâ’nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te‘âlâ’ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur.”

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK



Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ashâbı Medîne’ye geldiklerinde Yahûdîlerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüşler ve sebebini sorduklarında Hazreti Mûsâ ve Ashâbının, Firavun’un elinden o gün kurtuldukları yönünde cevap alınca bunun üzerine Hazreti Mûsâ (Aleyhisselâm)a hürmet konusunda asıl layık olan kimselerin mü’minler olduğu inancıyla bu günde oruç tutmaya başlamışlardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerifinde âşûrâ gününün, Peygamberlerin oruçlu geçirdiği bir gün olduğunu beyân etmiştir.