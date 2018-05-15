Dünya çapında Kazanma Formülünüz kampanyasını takiben pek çok ülkede gerçekleşecek kutlama etkinliğinin ilk ayağı İstanbul’da gerçekleşti. 10 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte son 10 yılda ROG formülünde yaşanan evrim, Evrimsel Formula sergisinde gösterildi ve oyuncu toplulukları, basın mensupları ve eSpor takımları İstanbul Soho House’ta bir araya geldi.

Evrimsel Formula sergisinde 2008 yılından beri 9 adet farklı model olarak karşımıza çıkan Maximus Formula anakartlara yer verildi: Maximus Formula, Maximus Formula II, Maximus Formula III, Maximus V Formula, Maximus VI Formula, Maximus Formula VII, Maximus Formula VIII, Maximus Formula IX ve Maximus Formula X'in evrimi katılımcılara anlatıldı.