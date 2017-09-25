Asus Zenfone 4 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? Özellikleri, fotoğrafları...

Asus da bu markalardan birisi. En çok bilgisayar bileşenleri ile tanınan şirket, son yıllarda dizüstüler, modemlerle hayatımıza girdi. Şimdi telefon konusunda da sesi daha çok duyulmaya başladı, fakat Asus telefon konusunda yeni bir şirket değil. 2000'li yılların ortasından bu yana telefon üretiyor. Uzun bir süre avuçiçi bilgisayar olarak bilinen ve kalemle kullanılan PDA cihazlardan üretti. Bir süre sonra da Garmin ortaklığıyla bu üretimi sürdürdü. Ancak asıl parlayışı Zenfone karşımıza çıkınca gerçekleşti.

Son dönemde test etme şansı bulduğum Asus telefonların sayısı çok değil, ancak pil kullanımı konusunda etkili olduklarını söyleyebilirim. Bunun dışında artık neredeyse her telefon iPhone/Samsung arası bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve işletim sistemleri dolayısıyla da büyük farklar yaratamıyorlar.

Geçen hafta Roma'da düzenlenen Zenfone 4 etkinliğine katıldığımda, nasıl cihazlarla karşılaşacağım konusunda fikrim vardı. Zira buradaki cihazlar IFA'da duyurulmuştu. Ancak cihazları kullanma, yöneticilerle sohbet gibi imkânların da cazibesiyle etkinliğe katıldım.

Şirket, CEO Jerry Chen'in sunumuyla yaptığı tanıtımda ZenFone 4 Pro, ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Max modellerini tanıttı. Seriden ZenFone Live 5.5”, ZenFone 4 Max ve ZenFone 4’ün ekim ve kasım ayları içerisinde Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

MODEL SAYISI KAFA KARIŞTIRACAK

We Love Photo sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Asus'un zayıf yanı olan kamerada gelişmeler olacağını işaret ediyordu. Şirket, bu amaçla serinin tüm telefonlarında çift kamera kullanmış. Ancak her cihazı burada yazarak anlatmak mümkün değil. Zira, Asus da bunu başaramadı ve toplantıdan çıktığımızda eminim sadece Türkiye'dn giden gazetecilerin değil, herkesin kafası karışmıştı.

Anladığım kadarıyla sizlere özetleyeyim: Her modelin Pro modeli mevcut. Ekran büyüklükleri 5, 5,2 ve 5,5 inç olarak değişiyor. Bunun dışında Zenfone 4 Pro, üst seviyeye yönelik bir konfigürasyona sahip. Bunun çekirdeğinde de Snapdragon 835 işlemci yatıyor. Ancak geri kalan modeller, 630 ve 430 üzerine kurulu. Bu da onları giriş üstü ve orta seviye cihazlar yapıyor.

Performansıyla öne çıkan Zenfone 4 Pro'nun yanı sıra, ön kamerasıyla dikkat çeken Selfie ve Selfie Pro ise Türkiye'de hiç satılmayacak.

Qualcomm, bilgisayar konusunda da işbirliği yaptığı Asus ile sıkı bir ilişki içerisinde. Bunu cihazlardaki modemlerde de görmek mümkün. Gigabit Connectivity özelliği sunan modemler, 5G desteğine de sahipler.

Cihazların 120 derece geniş açı çeken ön ve arka kameraları kadar, fotoğraf işleme özelliği de yenilenen çip ile gerçekleştirilecek. Elbette bunlar ve diğer merak edilenleri, cihaz testimizde açıklayacağız.

O zamana dek, Türkiye'de satışa çıkacak modeller hakkında detaylı bilgiyi ise aşağıda bulabilirsiniz.

Zenfone 4 özellikleri

5,5 inç Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 630 işlemci, 4 GB bellek, 64 GB depolama alanı, Adreno 508 grafik işlemci, 8 MP/8 MP arka kamera, 12 MP ön kamera, DUAL SIM, 3.300 mAh pil kapasitesi

Zenfone 4 ne zaman piyasaya çıkacak?

Kasım

Zenfone 4'ün fiyatı ne olacak?

2.699 TL

Zenfone 4 Max 5.5 özellikleri

5,5 inç HD (1.280x720) ekran, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı, Adreno 308 grafik işlemci, 8 MP/13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, DUAL SIM, 5.000 mAh pil kapasitesi

Zenfone 4 Max 5.5 ne zaman piyasaya çıkacak?

Ekim

Zenfone 4 Max 5.5'in fiyatı ne olacak?

1.399 TL

Zenfone 4 Max 5.2 özellikleri

5,2 inç HD (1.280x720) ekran, Qualcomm Snapdragon 425 işlemci, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı, Adreno 308 grafik işlemci, 8 MP/13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, DUAL SIM, 4.100 mAh pil kapasitesi

Zenfone 4 Max 5.2 ne zaman piyasaya çıkacak?

Kasım

Zenfone 4 Max 5.2'in fiyatı ne olacak?

1.199 TL

Zenfone 4 Live 5.5 özellikleri

5,5 inç HD (1.280x720) ekran, Qualcomm Snapdragon 425 işlemci, 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı, Adreno 505 grafik işlemci, 13 MP arka kamera, 13 MP ön kamera, DUAL SIM, 3.000 mAh pil kapasitesi

Zenfone 4 Live 5.5 ne zaman piyasaya çıkacak?

Ekim

Zenfone 4 Live 5.5'in fiyatı ne olacak?

1.099 TL

Zenfone 4 Live 5.0 özellikleri

5 inç HD (1.280x720) ekran, Qualcomm Snapdragon 410 işlemci, 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı, Adreno 306 grafik işlemci, 5 MP arka kamera, 13 MP ön kamera, DUAL SIM, 2.650 mAh pil kapasitesi

Zenfone 4 Live 5.0 ne zaman piyasaya çıkacak?

Ağustos

Zenfone 4 Live 5.0'ın fiyatı ne olacak?

899 TL

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