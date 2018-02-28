Tayvanlı teknoloji devi Asus, bir süredir kulaktan kulağa yayılan ve iPhone X'a benzerliğiyle dikkat çeken yeni amiral gemisini MWC 2018'de resmen tanıttı. ZenFone ailesinin üç yeni ismini, ZenFone 5Z, ZenFone 5 2018 ve ZenFone Q'yu resmen duyuran şirketin en çok dikkat çeken modeli tabii ki yeni amiral gemisi oldu.

Üst kısmında yer alan çentik ile kendisini iPhone X'a benzetenleri fazlasıyla haklı çıkaran ZenFone 5Z modeli, 6,2 inç ekran büyüklüğüne ve 2246x1080 piksellik ekran çözünürlüğüne sahip. Kutudan Android 8,0 Oreo ile çıkan bu telefonda Snapdragon 845 yonga seti tercih edilmiş.

6GB ve 8GB'lık iki farklı RAM modeline sahip telefonda aynı zamanda 64/128/256GB'lık üç farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. 3.300mAh'lık bataryasıyla dikkat çeken telefonun arka yüzünde 12MP ön yüzünde ise 8MP'lik kameralar mevcut. Asus bu yeni amiral gemisini 499$’dan satışa çıkaracak.

ZenFone 5'in yenilenmiş modeli olarak adlandırılan ZenFone 5 2018'de ise yine 6,2 inçlik bir ekran bulunuyor. Snapdragon 636 yonga setiyle meraklılarının karşısına çıkan bu telefonda 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği söz konusu.

İlk iki modele göre biraz daha küçük bir ekrana sahip olan ZenFone 5Q'da 6 inçlik bir ekran mevcut. Snapdragon 630 yonga setine sahip telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Asus, amiral gemisi ZenFone 5Z'nin aksine diğer iki yeni modelinin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmazken her üç telefonun da önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.