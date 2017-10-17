Asya'da LNG üretiminde artış öngörülüyor

Bochkarev, son dönemde küresel doğalgaz piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Doğalgaz piyasasında özellikle LNG fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden Bochkarev, bu durumun uzun süre devam etmeyeceğini söyledi.
Bochkarev, gelecek dönemde küresel LNG talebinde artış yaşanacağını belirterek, "LNG'de piyasa fazlasının 2023-2025 sonrasında devam etmesi mümkün görünmüyor. Özellikle son dönemde gündeme gelen LNG fazlasının Asya pazarından gelecek taleple bu pazarda eriyeceğini düşünüyorum." dedi.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2040'a kadar doğalgaz talebinde yüzde 50'lik artış öngördüğüne işaret eden Bochkarev, "Buradaki en büyük talep artışı da Asya'dan gelecek ve Asya 2025'ten sonra LNG'de ana tüketici olacak." diye konuştu.
Bochkarev, ABD'nin LNG ihracatının piyasada önemli bir değişiklik oluşturmayacağını dile getirerek, "ABD'nin Avrupa'ya gönderdiği LNG miktarı dikkat çekici bir şekilde artmaz. Çünkü orada daha ucuz Norveç, Rusya ve Katar gazı bulunuyor. Şu anda bile ABD'den Avrupa'ya gelen LNG'nin önemli bir kısmı Avrupa'nın yüksek talep döneminde kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"LNG PİYASASINDA TAŞLAR YERİNE OTURMADI"
Londra'daki Royal Holloway Üniversitesi Politika ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Andreas Goldthau da gelecek yıllarda uluslararası pazara giren doğalgaz miktarında büyük artış yaşanacağını söyledi.
Goldthau, ABD'den Avrupa'ya gönderilecek LNG'nin de Rus gazıyla rekabet etmesinin son derece zor olacağını bildirdi.
Gelecek dönemde LNG üretiminde ortaya çıkacak arz fazlasının Asya piyasasından alıcı bulacağını ifade eden Goldthau, piyasanın ana oyuncularının yerini koruyacağını aktardı.
Goldthau, dünya genelinde piyasaları etkileyecek ani gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, "Pazarda geleceğe dair bilinmezlikler var. Körfez krizi de buna bir örnek aslında. Kısacası yeni LNG piyasasında taşlar tam yerine oturmadı." dedi.
IEA'nın son yayımladığı doğalgaz raporunda, küresel LNG talebinin 2022'ye kadar 100 milyar metreküpten fazla artarak 460 milyar metreküpe yükseleceği belirtilmişti.
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