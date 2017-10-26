Asyalı milyarderlerin sayısı ABD'yi geçti

Geçen yıl servetleri azalan dünyanın en zengin kişileri bu yıl Asya'nın liderliğinde yüzde 17 sıçrama kaydederek 6 trilyon dolar varlığa ulaştı.
PwC ve UBS tarafından yayımlanan raporda en dikkat çekici ayrıntı ise Çin'deki artışa bağlı olarak Asyalı milyarder sayısının tarihte ilk kez ABD'yi geçmiş olması. Rapora göre milyarderler kulübüne katılan her 4 kişiden 3'ü Çin ya da Hindistan'dan.
ABD toplam 563 milyarder arasına 25 yeni milyarder ekleyebilirken, Asya için bu sayısı 637 kişide 117 milyarder oldu. Öte yandan, toplam servetler baz alındığında, ABD milyarderleri 2.8 trilyon dolarlık varlıklarıyla yine de zirvede.
ÇİN UÇARKEN AVRUPA DURAĞAN
Swiss Bank tarafından 1.550 milyarderin verileri analiz edildiğinde, Asya'nın her iki günde ortalama bir milyarder yaratan büyümesini sürdürdüğü takdirde 4 yıl içerisinde ABD'yi her yönden geçeceğini vurgulandı.
Çin'de artan gayrımenkul fiyatları, altyapı harcamaları, orta sınıfın büyümesi, yüksek emtia fiyatları ve jeopolitik istikrar refahı arttıran unsurlar arasında gösterildi.
UBS'in Avrupa üzerindeki değerlendirmesi ise AB'nin katı düzenlemeleri ve bölgedeki muhafazakâr iş kültürü nedeniyle girişimciler tarafından iş yapmak için zor bir yer olarak görülmesi oldu. Ölümlerle birlikte Avrupa'daki milyarder sayısı değişmeyerek 342 kişide kaldı.
SANAT VE SPOR STATÜ SEMBOLLERİ
Sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleriyle de öne çıkmaya gayret eden milyarderler kulübü statü sembolü olarak sanat ve sporu görüyor.
2016 yılında dünyanın en büyük 200 sanat koleksiyonerinin dörtte üçü milyarderken, 1995 yılında ise bu rakam 28'di.
Yılın en pahalı sanat eseri alımını ise Japon milyarder Yusaku Maezwa, ünlü ressam Jean - Michel Basquiat'nın tablosuna 110.5 milyon dolar ödeyerek yaptı.
Spor dünyasında 140 büyük spor kulübün 109'unun sahibinin milyarder olması dikkati çekiyor. Kulüp sahiplerinin ortalama serveti araştırmaya göre 5 milyar dolar, yaş ortalamaları ise 68.
ALPER ÖCAL | HABERTURK.COM
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.