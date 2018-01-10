At kestanesi (Latince Aesculus hippocastanum), yağı çıkarılarak hastalıklara karşı kullanılan bir bitkidir. At kestanesi, faydalı olması sebebiyle birçok ülkede kullanılır. At kestanesi, kan damarlarını koruyucu özelliğinin yanı sıra damar sertliği, varis, hemoroid gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. At kestanesi yağı, kozmetik ürünlerde de kullanılan bir yağdır.
AT KESTANESİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
● At kestanesinden faydalanılarak yapılan kremler, kırışıklıkların azalmasında büyük rol oynar.
● Ciltte ve yüzde meydana gelen kırmızı kılcal damarların giderilmesinde yardımcıdır.
● Ciltte oluşan geniş gözeneklerin giderilmesini sağlar.
● Saçların dökülmesini önler.
● Romatizmadan kaynaklı ağrıların hafiflemesini sağlar.
● Varis tedavisine yardımcıdır.
● Hazımsızlığın giderilmesinde etkilidir.
● At kestanesi yağı kas ağrılarını dindirir.
● Güneş lekelerini hafifletir, sivilce tedavisinde de kullanılır.
● Nezle ve grip tedavisinde yardımcı rol üstlenir.
● Hemoroid (basur) rahatsızlığında meydana gelen kanamaları azaltır.
● Güçlü bir antioksidandır, vücudun güçlenmesini sağlar.
● Öksürüğü hafifletir.
AT KESTANESİNİN ZARARLARI
At kestanesi yağı faydalı bir yağ olsa da hamile ve emziren kadınların bu yağı kullanmaması önerilir. Ayrıca kan incelten ilaç kullananlar ve kanama sorunu olanlar da at kestanesini kullanmamalıdır. At kestanesi yağı çok fazla kullanıldığında böbreklere zarar verebilir.
AT KESTANESİ YAĞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
At kestanesi yağının faydaları oldukça fazladır. Ancak hamile ve emziren kadınların kullanmaması tavsiye edilir. Eğer at kestanesi yağı kullanacak kişinin kronik bir rahatsızlığı varsa kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı. Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerin de kullanmaması tavsiye edilir. At kestanesi yağı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden de yağı kullanmadan önce cildin küçük bir kısmına sürüp alerjinizin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
EVDE AT KESTANESİ YAĞI YAPIMI
At kestanesi yağı, yalnızca sonbahar aylarında yapılabilir. At kestanesi meyvelerini kabuklarından ayırın ve rendeledikten sonra kavanoza ekleyin. Kavanoza koyduğunuz at kestanesi 3’te 1 olmalı. Kalan 3’te 2’lik kısma da zeytinyağı ekleyin. Bir buçuk ay boyunca bu kavanozu güneşte bekletin ve her akşam çalkalayarak özdeşleşmesini sağlayın. Bir buçuk ay sonra süzün ve serin bir ortamda saklayın.
AT KESTANESİ NASIL KULLANILIR?
At kestanesi daha çok harici olarak kullanılır. At Kestanesinin kabukları ateş düşürmek için, tohumları ise romatizma ağrılarına karşı kullanılır. At kestanesi tohumu, tentürü, merhemi ve yağı kullanılır. Bunun yanında, at kestanesi ekstresi şeklinde hazır ürünler bulmak mümkündür.
AT KESTANESİ CİLDE NASIL UYGULANIR?
At kestanesi yağının cilde direkt uygulanabildiği gibi aşağıda vereceğimiz kürü uygulayarak da kullanabilirsiniz. En fazla kızarıklıklar için kullanılan bu yöntem kırışıklıkları giderir, cildi gençleştirir ve botoks etkisi yapar.
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