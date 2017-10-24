Kraliçe'nin, Avrupa'nın en zengin kraliyet üyesi olduğu biliniyor, ancak at yarışlarından ne kadar kazandığını biliyor musunuz?

91 yaşındaki kraliçenin hayatı boyunca sahip olduğu, yetiştirdiği ve hüküm sürdüğü sürece atları nasıl güçlü bir sevgiyle sevdiği biliniyor.

30 yılı aşkın bir süredir kraliçe, yüzde 15.9 oran ile 451 yarış kazandı. Şu ana kadar atlarından toplam 6 milyon 704 bin 941 sterlin (yaklaşık 34 milyon Türk Lirası) kazanan kraliçe, en fazla 2016 yılında 557 bin 650 sterlin (2 milyon 731 bin 736 Türk Lirası) kazandı. 1988 yılından bu yana, kraliçe 2,815 yarışın yıllık ortalama 15 yarış ve 15.9 kazanma yüzdesi ile 451'ini kazandı.

Şu anda 18 ödül ile Owners' Flat Şampiyonası'nda 11. sırada yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth

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