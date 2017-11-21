AT&T ve Time Warner birleşmesine dava açıldı

AT&T şirketinin 85.5 milyar dolar karşılığındaki Time Warner satın almasına Adalet Bakanlığı engeli çıktı. İki kuruluşun anlaşmasına rağmen Adalet Bakanlığı anlaşamayı yargıya götürüyor.

Medya ve telekom sektöründe dev bir şirketin doğmasına yol açacak satın alma aynı zamanda Trump'ın başkanlık dönemindeki ilk büyük hareket olarak dikkati çekiyor ve medyadaki büyümeye karşı bir sınır çekme hareketi olarak da yorumlanıyor.

ABD basınında daha önce çıkan haberlere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, AT&T'nin Time Warner'ı satın almasının ancak CNN, TNT, TBS ve HBO gibi kanalları kapsayan Turner Broadcasting ya da DirecTV'yi satması halinde mümkün olacağını bildir

Zira Obama döneminde Comcast, birçok şart sonrasında NBC Universal'i satın almayı başarmıştı ve Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir girişimi olmayarak 2011 yılında onaylanmıştı.

Time Warner ve AT&T anlaşması onaylanırsa medya ve telekomünikasyon sektöründe görülmemiş ölçekte bir yapı doğabilir. Zira AT&T ülkenin en büyük telefon ve internet operatörlerinden biri konumunda, ayrıca 2015 yılında DirecTV satın almasıyla uydu alanında da endüstri lideri ve Birleşik Amerika'nın en büyük tv distribütörü.

AT&T ve Time Warner CEO'ları kongrede

Time Warner bünyesinde Gmae of Thrones gibi hayran kitlesi geniş olan devasa prodüksiyonların sahibi HBO ve Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros'un yanı sıra CNN ve TNT gibi gündem ve spor ağırlıklı haber kanallarını yöneten Turner Broadcasting bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nın tekel karşıtı düzenleyicileri arasında en kıdemli yönetici olan Makan Delrahim iki şirketin birleşmesinin abonelik fiyatlarını arttırarak müşterilere zarar vereceğini ve rekabeti engelleyeceğini belirtiyor.

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