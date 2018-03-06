ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl görüntülenir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bütünleme sınavı 24-25 Şubat'ta gerçekleştirildi. Okudukları bölümün bütünleme sınavına katılan öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI 2018

2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi bütünleme sınav sonuçları 6 Mart'ta açıklandı. Adaylar, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 3 gün içinde ATA AÖF'e iletmesi gerekiyor. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacak.

LMS sistemine OBS üzerinden ve https://lms3.ataaof.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Sonuç İtirazı" butonuna tıkayın. İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İtirazı kaydet" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderin.

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