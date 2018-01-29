Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders kayıtları başladı. 20-21 Ocak'ta gerçekleştirilen yarıyıl sonu sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de ikinci dönem ders kayıtlarını yapacaklar. Ders kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, vize ve final sınavlarının tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitiyor? İşte ATA AÖF bahar dönemi ile ilgili merak edilenler...
ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ATA AÖF 2017-2018 2. dönem ders kayıtları 29 Ocak 2018 tarihinde başladı. Milyonlarca öğrenci ATA AÖF ders kayıtlarını yapacaklar. Ders kayıt işlemleri 4 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.
Mazeretli ders kayıtları ise 5-11 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim-öğretim dersleri ise 5 Şubat - 11 Mayıs tarihleri arsında işlenecek.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Ders kayıtlarını gerçekleştirecek olan milyonlarca öğrenci, 2. dönem vize ve final sınavlarının tarihini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, vize sınavları 24-25 Mart 2018 tarihinde yapılacak. Yarıyıl sonu final sınavı ise 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bütümleme sınavlarının tarihi 9-10 Haziran olarak açıklanırken, mezuniyet üç ders sınavının tarihi ise 29 Temmuz 2018 olarak duyuruldu.
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 20-21 Ocak'ta yapılan güz dömemi yarıyıl sonu sınav sonuçları 28 Ocak'ta açıklandı. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresinden adayların erişimine sunuldu. Öğrencilerin sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için obs.atauni.edu.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (20-21 OCAK)
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencileri Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 3 gün içinde ATA AÖF'e gönderebilecekler. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacak.
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