ATA AÖF yani Atatürk Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi bahar döemi vize sınavları geçen haftasonu (24-25 Mart) yapıldı. Şimdi öğrenciler merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bunun yanında sınavda verdiklerin cevapların doğru olup olmadığını merak eden öğrenciler ATA AÖF sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyordu. Üniversiteden yapılan açıklamayla bu bekleyiş sona erdi. ATA AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı. Üniveristeden aypılan açıklamada itiraz süreciyle ilgili bir de önemli uyarı yer aldı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz haftasonu yapılan sınavların sonuçlarının ne zaman açıklancağına dair resmi bir duyuru blunmuyor. Ancak Sınav sonuçlarının 2-6 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ATA AÖF vize sınav soru ve cevapları bugünden itibaren erişime açıldı. Öğrenciler verdikleri cevapları kontrol edebilecek ve varsa yanlış değerlendirme sınav sonuçlarına itirazda bulunabilecek. İşte ATA AÖF'ün önemli açıklaması:

"Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır."

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARINA ERİŞİM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

ATA AÖF SINAV SORULARINA İTİRAZ İŞLEM KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 3 gün içinde ATA AÖF'e iletmesi gerekiyor. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacak.

LMS sistemine OBS üzerinden ve https://lms3.ataaof.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Sonuç İtirazı" butonuna tıkayın. İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İtirazı kaydet" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderin.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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