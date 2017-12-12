Yüzlerce öğrenci 2-3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavı sonuçları merak ediyor. Sınav soru ve cevapları erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin, ‘Öğrenci Girişi’ sayfasına açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI

ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

(1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, BDS uygulanır. BDS, öğrencinin başarı durumunun, birlikte ders aldığı diğer öğrencilerle beraber belirlendiği sistemdir. Bu değerlendirmede; dersi alan tüm öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl son sınavlarında aldıkları

puanların istatiksel sonuçlarını dikkate alır.

(2) Başarı notları hesaplanırken DKL altındaki puanlar değerlendirmeye alınmaz. DKL’nin maksimum değeri 100 üzerinden 25 (yirmibeş)’dir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz.

(3) Başarı notlarının hesaplanmasında AL değeri 30 (otuz)'dur. Ham başarı puanları AL'nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır.

(4)Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5)Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirmesine karar verebilir.

ATA AÖF

ata aöf sınavı sonuçları

ata aöf sonuçları

ata aöf nedir

ata aöf vize soruları