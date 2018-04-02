Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimi sürdüren öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavına 24-25 Mart'ta katıldı. Öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF vize sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 ATA AÖF vize sınavı sonuçları...
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2018
ATA AÖF vize sınavı 24-25 Mart'ta gerçekleştirilmişti. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavının soruları ve cevapları ise 26 Mart'ta erişime açılmıştı. Sınav soruları ve cevaplarnı görüntüleyen adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, Atatürk Üniversitesi bugün sonuçları duyurdu.
ATA AÖF vize sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açıldı.
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
SINAV NASIL YAPILDI?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 87 sınav merkezinde, yurt dışında ise Bakü’de yaptı.
24-25 Mart 2018 tarihlerinde dört oturumda düzenlenen ara sınavına, 4 lisans, 3 lisans tamamlama ve 24 önlisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 145 bin 696 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1095 engelli öğrencilerden 433 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 2192 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.
Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde dört oturumda 1206 binada, 87 Sınav Merkez Yöneticisi, 1206 Bina Sınav Sorumlusu, 455 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 975 Bina Yöneticisi, 13 bin 135 Salon Başkanı, 15 bin 56 Gözetmen ve 3014 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 50 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.
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