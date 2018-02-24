HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Ata Demirer Gazinosu’ isimli şovuyla BKM’de seyirciyle buluşan ünlü komedyen çıkışta, “Çok da büyütülecek bir şey değil, 50 yılı geride bırakan sanatçı büyüklerimiz var” dedi.



Demirer, sevgilisi Alara Bozbey’le ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyledi.

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