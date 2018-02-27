Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Demirer'in ikinci kez nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ancak Demirer-Bozbey çiftinden kötü haber geldi.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Alara Bozbey, "Saygı çerçevesinde ayrıldık, geri dönüşümüz yok" açıklamasını yaparak ayrılıklarını duyurdu.



Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları paylaşımları kaldırdı.



Yeni yılı annesi, abisi ve sevgilisi ile kutlayan Ata Demirer, ilişkisini sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğrafla ilan etmişti.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlenerek annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti.

Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Alara Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir.

Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra oyunculuk yapmaya başladı ve ilk adımı da bir zamanların fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat ile attı.

Özgür Çevik'in başrolde olduğu Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, bu diziden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı.

Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan 2017 yapımı Dolunay dizisinde Demet karakterini canlandırdı.