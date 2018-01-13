Makaron’un haberine göre, muhabirlerin “İki kadın arkadaşınızla mı beraberdiniz?” sorusuna Demirer, “Ben beraber falan değildim. Onlar kardeşimin davetlileriydi” yanıtını verdi.



Demirer yeniden bir araya geldiği eski sevgilisi oyuncu Alara Bozbey sorulunca “Ne söylenir ki? Evet, devam ediyoruz ve mutluyuz” dedi.

Alara Bozbey

ata demirer