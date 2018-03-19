Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Alara Bozbey’le kısa süre önce ayrılan Ata Demirer, konuyla ilgili sorulara, “Bununla ilgili bana soru sormayın. Şimdi tatildeyim, sadece şov programlarıma devam ediyorum, kebap yiyorum, rehabilitasyondayım” yanıtını verdi.

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