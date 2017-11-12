İş-Yaşam

Atak ihracat için imzayı bekliyor

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45 | Güncelleme: 12 Kasım 2017 Pazar, 10:17:17

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Kotil, Pakistan'ın Türkiye'den 30 helikopter alma kararı olduğunu ve bir aksilik çıkmaz ise önümüzdeki günlerde son imzaların atılacağını açıkladı

  • 1 Atak ihracat için imzayı bekliyor
    1 | 137

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Atak helikopterinin Pakistan'a satışına ilişkin, "Pakistan 30 helikopter alma kararını verdi ama işlemleri sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız diye düşünüyorum" dedi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Atak ihracat için imzayı bekliyor
    2 | 137

    Kotil yaptığı açıklamada, yakın zamanda katıldıkları Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı ile yürüttükleri bazı projelerdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

     

  • 3 Atak ihracat için imzayı bekliyor
    3 | 137

    Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın, Uzak Doğu ülkeleriyle buluşma anlamında önemli imkan sunduğunu dile getiren Kotil, Türk savunma sanayisi şirketleri açısından bölgeye açılmanın ciddi bir potansiyele kapı aralayacağını söyledi.

  • 4 Atak ihracat için imzayı bekliyor
    4 | 137

    Bölge ülkelerinin çeşitli savunma ihtiyaçları bulunduğuna değinen Kotil, şöyle devam etti:

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Atak ihracat için imzayı bekliyor
    5 | 137

    "TAI açısından baktığımızda Anka çok ilgi çekti. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Yine Atak helikopterine, Hürkuş'un silahlı versiyonuna ilgi vardı. Kuvvet komutanları, bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin fuara geniş katılımı, sanayimizin geldiği yerin görülmesi açısından çok önemli oldu. Birçok konuda bölge ülkelerinin ihtiyaçlar var, kendi projeleri de var. Burada Türk şirketlerine önemli olanaklar bulunuyor. Türkiye artık savunmada bir oyuncu. Bu ihtiyaçların karşılanması ya da projelere katkı verilmesinde Türk şirketleri sorumluluk üstlenebilir."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 63
  • Misafir 18 saat önce
    TAI Bravo , motoru üretmişsin tebrikler. Zorlu senide tebrik ederiz li-ion piller ve buyuk yatırımlar için. Gelişimi sadece buradaki fotolar zannedenler , büyük güzellikler daha sonra gelecek...!
  • Misafir 12 saat önce
    2023 demi bor yiycez 2023'te
  • Misafir 20 saat önce
    Hayaler iyi de gerçekler farklı .
Tüm yorumları göster(63)
Kalan karakter : 2000