Kara demir kapı aralandı ve biz sanki saklı bir bahçeye girdik. Sol tarafta 4 tarihi bina, geniş bir arazide uskurlu bir kule ve önümüz lebiderya. İstanbul Ataköy sahildeki Baruthane arazisinden bahsediyorum. HT Cumartesi'den Mete Aker'in haberi...

Bölgedeki yapılaşma uzun süredir şikâyet sebebiydi. Keza art arda dikilen bloklar Ataköylülerin denizle bağlantısını kesmişti. O blokların arasında kalan 2 milyar TL’lik bir arazi, manevi olarak daha da değerli hale gelmişti. Nihayet insanların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Ve mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne ( TOKİ) ait eski Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak tanımlandı ve yeşil alana çevirme kararı alındı.

Peki bu ne demek? Uzun sözün kısası; İstanbullu derin bir nefes aldı, sahilde yeni ve büyük bir park kazandı.

TARİHİ KULE KALACAK

Şimdi Ataköy sahilinde yüksek duvarların ardında sessizce duran eski Baruthane sahası, 1500-1550 yıllarında II. Selim’in defterdarı İskender Çelebi’nin Mimar Sinan’a yaptırdığı bir bahçe. İskender Çelebi’nin çocuk sahibi olmadan ölmesi üzerine hasbahçe haline gelmiş. Hatta bir bostancıbaşısı ve 200 kadar külahlı bostancı neferi varmış. 1702 yılında barut imalathanesi olmuş. Baruthane Kulesi ise 1792’de bir seyir ya da dinlenme köşkü olarak III. Selim tarafından yaptırılmış. III. Selim, ondan sonra gelen II. Mahmud ve Abdülmecid’in de kahvelerini içip ileri gelen yöneticilerle sohbet ettikleri bir yer haline gelmiş.

İşte o Baruthane binalarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel, Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 2010’da “Restore et, işlet” modeliyle ihaleye çıkarmıştı. İlk planlamaya göre toplam 7 bloktan oluşan konut projesi yapılacaktı. Ancak kısa süre önce TOKİ, İstanbulluların yeşil alan talebini dikkate aldı ve eski Baruthane arazisi olarak bilinen İskender Çelebi Bahçesi’ni canlandırmaya karar verdi. Hatta Mimar Sinan’ın inşa ettiği, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de geçen mekândaki eserler yeniden görülebilecek. 1 kule ve 4 bina dışındaki alan yeşile bürünecek. İsmi ise ‘TOKİ Park’ olacak. Düzenlemeden sonra askeri alan ile marina arasına 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru da inşa edilecek.

Sonuç olarak arazi 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı. Tarih ve yeşil yakında buluşacak.

‘3 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİNDE DENİZE GİRİLEBİLECEK’

TOKİ Başkanı Ergün Turan: “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alanın imar çalışması, 1991’de yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmişti. Tarihi Baruthane alanı 2010’daki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik. Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilmesi ve arazinin diğer kısmının da yeşil alana çevrilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) plan değişikliği yapıldı. Ataköy sahilindeki arazi dışında sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle hayata geçireceğiz.”