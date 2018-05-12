Atalanta - AC Milan düellosu

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Atalanta, 13 Mayıs 2018 Pazar günü AC Milan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Atalanta 59 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken AC Milan 60 puanda ve 6. sırada. Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AC Milan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atalanta kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, AC Milan sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Atalanta son haftadaki Chievo müsabasında 1-0 kazandı.

AC Milan ise Cagliari maçında 2-1 yenildi.

Atalanta, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 17 gol yedi.

AC Milan, dış sahada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AC Milan 30 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.