Atalanta - Genoa karşılaşma önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Atalanta, 29 Nisan 2018 Pazar günü Genoa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Atalanta 55 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Genoa 41 puanda ve 11. sırada. Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Genoa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 138 kodlu maçı oynayanlar; Atalanta galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.00, Genoa galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Atalanta son haftadaki Empoli müsabasında 2-1 kazandı.

Genoa, Torino karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Atalanta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Atalanta, kendi sahasında 26 gol attı, 16 gol yedi.

Genoa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Genoa, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.