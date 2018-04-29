Atalanta - Genoa karşılaşma önü

İtalya Serie A maçında Atalanta ile Genoa, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Atalanta 55 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Genoa 41 puanda ve 11. sırada. Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 138 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atalanta kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.00, Genoa sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Atalanta son haftadaki Empoli müsabasında 2-1 kazandı.

Genoa ise Torino maçında 1-0 yenildi.

Atalanta, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 16 gol yedi.

Genoa, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Genoa 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.