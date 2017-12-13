Atalay Demirci'nin yargılandığı davada arkadaşı tanık olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" iddialarıyla tutuklanan komedyen Atalay Demirci'nin yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.
Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, dijital materyallere ilişkin cevabın gelmediğini, Demirci'nin ByLock kaydının bulunmadığına ilişkin yazının mahkemeye gönderildiğini belirtti.
ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada, Demirci'nin arkadaşı Murat Kaygusuz, tanık olarak dinlendi.
Demirci'nin Dünya Radyo'da çalıştığı dönemde, radyonun FETÖ'ye ait olduğunu bilmediğini ileri süren Kaygusuz, şunları söyledi:
"Radyodan bir miktar para istediler, Atalay vermeyince dışladılar. Radyo'dan ayrılınca da Zaman gazetesine ilan verdiler, Atalay'ı hain ilan ettiler. Daha sonra Atalay, düğün salonu işletti ve küçük gösteriler yaptı. 2012-2013 arasında 'Yetenek Sizsiniz' programına kadar bu yapıyla ilişkisi yoktu. Yarışmada birinci olunca Bugün TV ya da Samanyolu TV'de program yapmasını istediler. Atalay da yarışmayı düzenleyen kanalla sözleşmesi olduğu için bunu reddetti. Daha sonra da tweet hesabı hacklendi."
Mahkeme Başkanı Boztaş, Demirci'nin ABD'deki görüntülerini sorması üzerine Kaygusuz, "Atalay'a görüntüleri sorduğumda, 'Amerika'ya gittiğimde bana, 'Vatan hasreti çeken hoca efendiye gösteri yapın dediler, ben de yaptım dedi.' başka bilgim yok." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, dijital materyallere ilişkin yazının beklenmesine ve Bank Asya'da hesabı olup olmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Demirci, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, 17 Ağustos 2017'de yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edilmişti.
İDDİANAME
İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Demirci'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" iddialarıyla bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Komedyen Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter ile yazışmaları olduğu iddiasına yer veriliyor.
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