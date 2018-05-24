İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanığın hazırladığı belgelerin aldatma kabiliyetinin tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Anadolu 67'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Filiz katılırken, adli emanetten suça konu belgeler getirildi. 3 sürücü belgesi ve 4 nüfus cüzdanının üzerinde Atalay Filiz'e ait fotoğrafın bulunduğu tutanağa geçirildi. Mahkeme, bazı belgelerde bulunan soğuk mühür ile fotoğraflar üzerindeki soğuk mührün kesişmediğini belirterek bazı belgelerde soğuk mühür bulunmasına rağmen fotoğrafta mührün bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme, belgelerin aldatma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik rapor aldırılması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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