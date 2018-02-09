Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkci'yi öldürüp “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan herhangi bir indirim uygulanmadan Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasının gerekçeleri açıklandı.



Mahkeme, Filiz'in daha önceden işlediği cinayetlerin ortaya çıkmaması için yeni bir cinayet işlediğini, gerçek kimliğinin öğrenildiğinden kuşkulanarak cinayeti planladığını vurguladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Tuzla'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'nin cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulundu. Cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz başkalarına ait kimlik kartlarını kullanıp uzun süre kaçtı. Filiz'in firar serüveni ise İzmir'in Menderes ilçesinde 17 gün sonra son buldu. Tutuklandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Filiz "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

TAKİP ETTİ, CİNAYETİ PLANLADI

Mahkeme Atalay Filiz'in indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını 19 sayfalık gerekçeli kararında açıkladı.





Gerekçeli karara göre Filiz, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği nedeniyle yakalanmamak için İstanbul'a kaçtı. Tuzla'da bir çay bahçesinde 1.5 yıl kadar gündüzleri işçi, geceleri de bekçi olarak çalışmaya başladı. Çay bahçesinin kapanmasıyla Fatma Kayıkci ile eşi Gani Kayıkci'nin Tuzla'da oturduğu binadaki dairenin bir odasında kaldı. Çay bahçesinde çalıştığı süre içinde de sigortasının yaptırılması için Fatma Kayıkçı'nın kendisinden sürekli nüfus cüzdanını istemesi nedeniyle gerçek kimliğini öğrendiği konusunda Kayıkci'ya yönelik kuşku duydu. Talihsiz kadının sabah işe giderken binadan çıkışını takip etmeye başladı. Gerekçeli kararda "Sanığın aynı binada kaldıkları dönemin son üç haftasında Kayıkci'yi sürekli takip ederek işlemeyi düşündüğü cinayeti planladı” denildi.

32 BIÇAK DARBESİ

Fatma Kayıkci'yi son üç haftadır takip etmesi nedeniyle cuma günleri işe gitmediğini bilen Filiz, 27 Mayıs 2016 günü Kayıkci'nin dairesinden çıkmasını bekledi ve kendi kaldığı dairenin önünden geçtiği sırada yakaladı. Kafasına birkaç kez yumrukla vurup sersemletti, sesinin çıkmaması için de ağzını kapatıp 32 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından da cesedi kendi dairesine sürükledi, dairenin önündeki kan lekelerini sildi ve cesedi valize koyarak binadan ayrıldı. Fatma Kayıkci'nin cesedi Tuzla'da bir ormanlık alanda bulundu. Tüm Türkiye tarafından günlerce aranan Filiz, 12 Haziran 2016 günü İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.

YAKALANMAMAK İÇİN CİNAYETİ İŞLEDİ

Atalay Filiz yargılama süresince cinayeti tasarlayarak işlemediğini savundu. Mahkeme ise gerekçeli kararında Filiz'in cinayet öncesi ve sonrasında belli bir plan dahilinde düşünerek hareket ettiği ve cinayeti bilinçli bir şekilde işlediğini belirtti. Suç işleme kararını önceden alarak kullanacağı araçları seçip temin ettiği anlatılan kararda, suçu nasıl işleyeceği konusunda plan da yaptığı vurgulandı. Filiz'in suç tarihi olarak da Kayıkci'nin işe gitmediği cuma gününü seçtiği anlatılan kararda, kimliğinin ortaya çıkması halinde Ankara'da işlediği suçların da ortaya çıkacağını düşünerek önceden işlediği suçları gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla cinayeti işlediği kaydedildi.

Filiz'in avukatları Uğur Poyraz ve Merve Uçanok cezayı fazla bularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER